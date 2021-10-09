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Bahçeli'den Prof. Dr. Mehmet Şakir Akça için başsağlığı mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gazi Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Şakir Akça'nın yaşamını yitirdiğini duyurdu. Bahçeli, hayatını kaybeden Prof. Dr. Akça için başsağlığı mesajı yayınladı.

09.10.2021 - 12:06 | Güncelleme: ABONE OL
Devlet Bahçeli acı haberi verdi: Prof. Dr. Mehmet Şakir Akça hayatını kaybetti... - Haberler
Bahçeli duyurdu! Prof. Dr. Mehmet Şakir Akça hayatını kaybetti
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hayatını kaybeden Prof. Dr. Mehmet Şakir Akça için bir taziye mesajı yayınladı.

Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Gazi Üniversitesi Kurucu Rektörü, geçmişteki akademik çalışmalarımda müşfik desteğini hiç esirgemeyen saygıdeğer hocam Prof. Dr. Mehmet Şakir Akça’yı kaybetmenin derin hüznünü yaşıyorum.

Alimin ölümü alemin ölümü gibidir. Merhum Hocam alim, fazıl, gönül ve bilim insanı olarak dua ve hürmetle hatırlanacaktır. Sayın Prof.Dr. Mehmet Şakir Akça’ya Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve üniversite camiasına başsağlığı diliyorum.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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