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        Haberler Gündem Politika Bahçeli'den orman şehitleri için başsağlığı mesajı | Son dakika haberleri

        Bahçeli'den orman şehitleri için başsağlığı mesajı

        MHP lideri Bahçeli, "Çok üzülerek belirtmek isterim ki; yeşilimizi, ormanlarımızı ve orman hayatını muhafaza etmek suretiyle kahramanca çaba ve gayret gösteren vatan evlatlarının acı haberlerini almak herkesi ve hepimizi hüzne boğuyor." açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 13:56 Güncelleme: 24.07.2025 - 14:32
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        Orman şehitleri için başsağlığı mesajı
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        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde orman yangınıyla mücadelede şehit olan 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsü için taziye mesajı yayımladı.

        Bahçeli, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, orman yangınlarıyla amansız mücadelenin sürdüğünü belirtti.

        Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan yangınlara anında ve kararlılıkla müdahale edildiğini vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:

        "Devletin ilgili kurumları, gönüllü yardım kuruluşları, arama-kurtarma ekipleri seferberlik anlayışı içinde yangınların genişlemesine engel olmak, sonrasında da söndürmek maksadıyla geceyi gündüze katıyorlar. Fakat yaygın ve yoğun ateşle mücadele iklim ve çevresel etkilerden dolayı zorlu geçiyor. Çok üzülerek belirtmek isterim ki yeşilimizi, ormanlarımızı ve orman hayatını muhafaza etmek suretiyle kahramanca çaba ve gayret gösteren vatan evlatlarının acı haberlerini almak herkesi ve hepimizi hüzne boğuyor. Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi ormanlık alanda çıkan yangında 5'i orman işçisi 5'i de AKUT gönüllüsü olmak üzere maalesef 10 evladımız şehit oldu. Ormanlarımızı savunurken şehit olan kahraman evlatlarımıza Cenabıallah'tan rahmetler niyaz ediyor, muhterem ailelerine ve muazzez milletimize sabır ve baş sağlığı diliyorum. Halen tedavi altında bulunan evlatlarımıza da şifalar temenni ediyorum."

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