Bahçeli'den Kurban Bayramı mesajı

Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, hem günlerin hem de gönüllerin her daim bayram yeri gibi coşkulu, bayram ortamı gibi sevgiyle dolu olması dileğinde bulundu.
AA'nın haberine göre, dini ve milli bayramların kardeşlik bağlarını güçlendiren, sıkılı yumrukları gevşeten, dargın ve küskün bakışları yumuşatan müstesna anlar olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Bayramlar huzurun, umudun, birliğin ve dayanışma ruhunun kamçılandığı, muhabbet ve hürmet duygularının kanatlanıp ufkumuzu kapladığı muazzez bir dönemdir." görüşünü paylaştı.
Türkiye'nin, gerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı gerekse iç ve dış gelişmelerin yoğun gündeminden kaynaklı olarak yeterince sorun ve zorluklarla sınandığını belirten Bahçeli, şunları kaydetti:
"Bayram münasebetiyle kendi iç dünyamızı, çevremizle kurduğumuz irtibat ve ilişki kanallarını dürüst ve dengeli bir kavrayışla ele almaya ihtiyacımız olduğu kanaatindeyim. Anlaşılmaktan ziyade anlamaya, dayatmadan ziyade diyaloğa, kutuplaşmaktan ziyade kucaklaşmaya, ihtilaftan ziyade irade ve istikbal mutabakatına doğru kalıcı bir geçiş yapmamız mümkündür. Kurban Bayramı'nın ahlaki ve manevi zenginliğiyle yepyeni bir uzlaşma sürecinin yollarını açabilir, karşılıklı saygı ve seviye dayalı güçlü bir dönemin inşasını el birliğiyle başarabiliriz."
Devlet Bahçeli, açıklamasında, "Ne kadar birlik ve beraberlik içinde hareket edebiliyorsak o kadar diri ve kuvvet sahibi olacağımız özellikle unutulmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye'nin ve Türk-İslam medeniyetinin maruz kaldığı menfur senaryoları tesirsiz hale getirmenin, üzerinde oynanan oyunları bozup atmanın her şeyden önce Türk milletinin engin ve tarihi mukavemetine bağlı olduğunu vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:
"Doğudan batıya, kuzeyden güneye büyük bir aile olan Türk milleti, bayram şuuruyla barışın, istikrarın, refahın, adalet ve hakkaniyetin mihveri olduğunu her saha ve zeminde, dahası dosta da düşmana da ispat edecek dirayete, kabiliyete ve kapasiteye fazlasıyla sahiptir. Kavganın sonu yoktur. Kargaşa çıkarmanın sonucu yoktur. Bu ülke hepimizin müşterek hazinesidir. Türkiye, 84 milyon Türk vatandaşının has bahçesidir.
Ayrılmamızı, bölünmemizi, birbirimize düşmemizi projelendiren tüm odaklara verilecek en etkili cevap tek ses, tek nefes, tek bilek halinde duruş göstermektir. Çünkü biz Diyarbakır'da kesilen kurbanın duasını Edirne'de yapan, Hakkari'de takdim edilen ikramı Ankara'da alan, İstanbul'da uzatılan eli Şırnak'ta tutan, Rize'de akan gözyaşını Ağrı'da silen, fazilet ve fedakarlık nişanesi bir milletin evlatlarıyız. Türkiye'nin bütün güzellikleri, mahalli ve milli bütün kazanımları göz nurumuz, gönül aşımız, yürek atışımız, meşale gibi yanan ve asla sönmeyecek ortak anımız, ortak mirasımızdır."
"KURBAN İBADETİNİ İFA EDERKEN MUHTAÇLARI HATIRLAMAK MANEVİ SORUMLULUKTUR"
Allah rızası için kurban ibadeti ifa edilirken mutlaka dar ve orta gelirli, aynı zamanda muhtaç ve düşkün insanların hatırlanması gerektiğine dikkati çeken Bahçeli, "Onlarla ekmeğimizi ve etimizi paylaşmamız manevi sorumluluktur. Biliyoruz ki bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz." görüşünü dile getirdi.
Bahçeli, şiddet yerine sevgi dilinin kullanılması, huzursuzluk yerine huzur ve sükunet ikliminin tesis edilmesi gerektiğini kaydederek, "Bilhassa televizyon ekranlarında biteviye sahnelenen şiddet olaylarına, dizi filmler vasıtasıyla servisi yapılan kahredici görüntülere bir son verilmelidir. Demokrasilerde mühim bir mevkisi bulunan medyanın, toplumsal barış ve huzura hizmet etmesi, sağduyulu ve sorumlu yayıncılık ilkelerine titizlikle riayeti, vazgeçilmez değer ve önemdedir." açıklamasında bulundu.
Rize'de meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, tedavi altında bulunan vatandaşlara şifalar temenni eden Bahçeli, Rizeli vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
YOLA ÇIKANLARA "TRAFİK KURALLARINA UYUN" ÇAĞRISI
MHP Genel Başkanı Bahçeli, açıklamasında şu düşünceleri paylaştı: "Kurban ibadetimizin kabulünü Cenabıallah'tan niyaz ediyorum. Şehit ailelerimizin, aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı candan kutluyorum. Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan aziz vatandaşlarımıza bilvesile saygı ve sevgilerimi sunuyorum. 9 günlük tatil münasebetiyle yola çıkan, sılayırahime seyahat eden muhterem vatandaşlarımızın can güvenliklerini riske atmamaları için trafik kurallarına harfiyen uymalarını hassaten rica ediyorum. Bayram barıştır, bağışlamadır, hatırlamadır, hoşgörüdür, şefkattir, sıcaklıktır, merhamettir, vuslattır. Aslına ve anlamına müzahir bayram günlerine kavuşmak, bu kavuşma halini de her şart altında muhafaza etmek en halisane dileğimdir."
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