DHA

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Ankara'da 3 cemevine düzenlenen saldırı ve 2022-KPSS lisans oturumuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Bahçeli, Türkiye bölgesel liderlik pozisyonunu tahkim ve takviye ettikçe karanlık odakların ve kaotik oluşumların da karşı harekete geçtiğini belirterek, "Ne zaman ülkemiz atağa ve ayağa kalksa, bunu hazmedemeyen çevreler farklı bir alanda kriz üretip toplumsal hassasiyetleri kaşıyarak devlet-millet dayanışmasını zedelemenin arayışına girmektedir. Parlak gelişmeleri eş zamanlı takip eden müessif ve münasebetsiz olayların iç yüzüne ışıklar salındığında ortaya dökülen hiçbir sorunun zamanlama açısından tesadüfi olmadığı anlaşılacaktır. Türkiye'nin önünü kesmek için kuyruğa girenlerin aynı zamanda barış, huzur ve istikrar vasatını çökertmek için fırsat kollayan, hava koklayan, zemin yoklayan iç ve dış mihraklardan teşekkül eden bir yıkım lobisi halinde devreye girdikleri son derece açıktır" diye konuştu.

'SAĞLIKLI ATILIMLAR HUSUMETİ ARTIRDI'

Özellikle son aylarda bölgesel ve küresel sorun başlıklarına pozitif ve yapıcı şekilde müdahalede bulunan, daha önemlisi sözü dinlenen ve etkili sonuçlar alan Türkiye'nin birbirine eklemlenmiş, kurgusu ve kumandası kuyumcu titizliğiyle yapılmış sabotajlara maruz kalması dikkatli hiçbir gözden kaçmayacağını vurgulayan Bahçeli, "NATO Madrid Zirvesi'yle başlayan, Astana formatında gerçekleşen Tahran Zirvesi'yle pekişen, Tahıl Koridoru açılmasını temin eden anlaşmayla derinleşen sağlam, sağlıklı ve sağduyulu atılımlar ülkemize yönelik husumetin dalga boyunu da artırmıştır. Dar gelirli insanlarımızı rahatlatacak ucuz konut inşa kararı ile gelir artırıcı hamleler, enflasyona karşı etkili mücadeleler; yatırım, ihracat ve üretim seferberliğindeki göz dolduran gelişmeler, bunun yanında bölücü terör örgütüne isabet kaydeden zincirleme operasyonlar elbette iç ve dış işgal cephesinin uykularını kaçırmış, telaşa kapılmalarına neden olmuştur. Sırtını dayadığı muhteşem iradeyi, tarihsel haklarını, egemenlik vasfını inancıyla, cesaretiyle ve iddialarıyla sergileyen bir ülke gerçeği tıpkı dev gibi doğrulmuştur" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE VE İSLAM DÜŞMANLIĞIDIR'

30 Temmuz 2022 tarihinde Ankara'da; Türkmen-Alevi Bektaşi Vakfı'na, Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemevi'ne yapılan saldırıları hatırlatan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Bu alçak saldırılar Türkiye'nin hayat damarlarına neşter vurma çabasından başka bir şey değildir. Cemevine ve Alevi İslam inancına sahip kardeşlerimize yapılan hain ve hasmane eylemler belli merkezlerden provoke edilen Türk, Türkiye ve İslam düşmanlığıdır. İçinden geçtiğimiz zaman diliminin tüm iyimser ve müspet ortamı dikkate alındığında cemevi saldırganlığının bir meczubun, mendebur bir suçlunun gelişigüzel bir fiili olmayacağı bariz olarak görülecektir. Ajanlarının tasmasını çıkarıp üzerimize salanlarla çetin bir hesaplaşma milli ve manevi bir sorumluluk olarak omuzlarımızdadır."

'BUNLARIN ALAYI AFİŞE EDİLMELİ'

Bahçeli, 2022-KPSS lisans oturumuyla ilgili iddialara yönelik de, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz hafta sonu yapılan KPSS sınavıyla ilgili şaibelerin somutlaşması ve bir yayınevinin hazırladığı test kitapçığında bulunan 20 sorunun aynısıyla sözü edilen KPSS sınavında sorulması da pek çok tartışmaya yol açmıştır. Adli ve idari tasarruflarla meselenin üzerine gidilmesi elbette yerindedir, ama yeterli değildir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türkiye'yi hedef alan kuşkulu olaylarla ilgili görüş ve önerileri bellidir, berraktır ve tutarlıdır. İlk olarak, cemevi saldırısıyla KPSS skandalının çok yönlü araştırılmasının yanında, Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangının kundaklama olup olmadığı mutlak surette açıklığa kavuşturulmalıdır. İkinci olarak, KPSS sınavında çıkan ve bir yayınevinin test kitapçığında sorulduğu anlaşılan 20 soruya kimlerin tam ve eksiksiz doğru cevap verdiği tespit edilmeli, bu şahıslarla ilgili inceleme de acilen yapılmalıdır. Şayet ilgili yayıneviyle bahse konu soruların hepsine doğru cevaplar verenler arasında makul bağ ve bağlantı bulunursa, bunların alayı birden isim isim afişe edilmeli, en ağır cezaya çarptırılmalıdır. Hiçbir evladımızın haklarının gaspına sessiz durmayacağımız, emeklerinin ve ümitlerinin heba edilmesine seyirci kalmayacağımız çok iyi bilinmelidir."

'ZEHİRLİ BİR SÜREÇ TEDAVÜLDEDİR'

Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan demir alan tahıl yüklü bir geminin Türkiye'ye ve ardından Lübnan'a doğru hareket ettiği bir zamanda dikkatlerin başka yöne çekilme gayreti ve Türkiye'yi karışıklığa sürükleme teşebbüsünün iğrenç bir kumpas olduğunu dile getiren Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milli başarılarımızı gölgelemek ve zillet ittifakının eline istismar malzemesi vermek için planlı ve programlı zehirli bir süreç tedavüldedir. Üçüncü olarak, bazı medya organlarında partimizi töhmet altında bırakmak, hatta itham ve iftirayla kendi tribünlerine sevimli görünmek için çırpınan artist bozuntularıyla ahlaksız yorumcuların haddini aştıkları da görülmektedir. Kimin taşeronu, kimlerin teşrifatçısı, kimlerin tandansı altında olduğu az çok belli olan 'Şimşek' soy isimli çakaralmaz ve ateşi sönmüş mahlukun aklını başına alması bilhassa ikazımdır. Böyle ucubeleri manidar bir dönemde ekranlara çıkarıp partimize ve Cumhur İttifakı'na laf ettirenler de ağır sorumluluktan kurtulamayacaktır. Türkiye operasyon çekilecek, zillete düşenlerin elinde un ufak olacak bir ülke değildir. KPSS sınavının iptali ve yeniden yapılması zorunlu bir tercih olarak ele alınmış olsa bile, bu tedbirin getireceği bazı açmazlarla muhatap kalınacağı da unutulmamalıdır. Türkiye kararlı ve kahramanca yürüyüşünden vazgeçmeyecektir. Cumhur İttifakı'nı suçlama ve suçlu gösterme ayıbına ortak olanlar ahlaksızlığın köşe taşlarıdır ve bedelini ödeyeceklerdir. Aziz milletimizin huzuruyla ve umuduyla oynama cüretinde olanlar ise muhakkak surette pişman edilecektir."