Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na fatura tepkisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün akşam sosyal medya Twitter hesabı üzerinden 'elektrik faturasını ödemeyeceğim' sözlerini değerlendirdi. Bahçeli Kılıçdaroğlu'yla ilgili Twitter mesajına kandil görseli ekleyerek, "Bu kapsamda, her il teşkilatımızın Kılıçdaroğlu’na bir kandil göndererek aydınlanmasına yardımcı olmasını bekliyor, bu talimatımı paylaşıyorum. Nasıl olsa Kandil’e yabancı değildir, nasıl olsa Kandil’in köhne ışığıyla yolunu bulmaya çalıştığını görmeyen de kalmamıştır" ifadelerini kullandı.

""Kılıçdaroğlu elektrik faturasını ödemeyeceğini iddia etmiş, bu bir tercihtir, sivil itaatsizlik maskesi altında isyan denemesidir" ifadelerini kullanan Bahçeli, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden şu ifadelere yer verdi:

"CAN SIKINTISINA BAŞKA TÜRLÜ ÇÖZÜM BULAMIYOR"

CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu video kaydı yapmaya iyice merak sardı. Gördüğüm kadarıyla bu alanda sivrildikçe sivriliyor, sürekli gelişme kaydediyor! Önünün açık olduğunu düşünüyorum. Ne yapsın fukara, akşamları can sıkıntısına başka türlü çözüm bulamıyor.

"YILANA SARILARAK KIYAYA ÇIKACAĞINI DÜŞÜNÜYOR"

Ancak tehlikeli sularda kulaç atıyor, can simitsiz şekilde derinlere dalıyor ve boy veriyor. Maazallah boğulma riski taşıdığını da göremiyor. Düştüğü denizde yılana sarılarak kıyıya çıkacağını zannediyor. Basiret bağlandı mı ne söylense boş, hangi tembih yapılsa boşunadır.

"BU TEHDİTKÂR MEYDAN OKUMAYA GÖZ YUMULAMAZ"

Dün akşam yine kameranın karşısına geçip “elektrik faturasını ödemeyeceğini” ifade ve iddia etmiş. İlk olarak bu bir tercihtir, ikinci olarak ve daha vahimi sivil itaatsizlik maskesi altına iliştirilmiş bir isyan denemesidir. Bu tehditkâr meydan okumaya göz yumulamaz.

"YİNE DE KARANLIKTA KALMASINA GÖNLÜM RAZI DEĞİL"

Faturayı ödemezse elektriği kesilmelidir. Günü geldiğinde kuzu kuzu ödeyeceğini, tam tersi bir gelişme olursa milletin bunu ödettireceğini biliyor ve inanıyoruz. Yine de karanlıkta kalmasına gönlüm razı olmuyor. Vicdanı karanlık olsa da, evinin karanlığa gömülmesine üzülürüm.

"KANDİL GÖNDEREREK AYDINLANMASINA YARDIMCI OLMASINI BEKLİYORUM"

Bu kapsamda, her il teşkilatımızın Kılıçdaroğlu’na bir kandil göndererek aydınlanmasına yardımcı olmasını bekliyor, bu talimatımı paylaşıyorum. Nasıl olsa Kandil’e yabancı değildir, nasıl olsa Kandil’in köhne ışığıyla yolunu bulmaya çalıştığını görmeyen de kalmamıştır.

"KARANLIKTAYSAN GÖLGEN BİLE SENİ YALNIZ BIRAKACAKTIR"

Hayırlı olsun Sayın Kılıçdaroğlu, elimizden gelen budur, yetinmesini, sabretmesini, kandili de idareli kullanmasını bilmen temennimdir. Şu sözü de unutma ki: Karanlıktaysan gölgen bile seni yalnız bırakacaktır. İçine düştüğün karanlığı aydınlatacak henüz bir ışık da yoktur.