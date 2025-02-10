MHP lideri Bahçeli'den Gülseven ailesine başsağlığı mesajı
TV100 ve Gülseven Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven'in babası Hasan Gülseven için Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde taziyenin 3'üncü gününde Mevlid-i Şerif okutuldu. MHP lideri Devlet Bahçeli de, Gülseven ailesine telefonla başsağlığı dileklerini iletti
TV100 ve Gülseven Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven'in babası Hasan Gülseven için Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde taziyenin 3'üncü gününde Mevlid-i Şerif okutulurken, MHP lideri Devlet Bahçeli tedavi gördüğü hastaneden Necat Gülseven'i arayarak başsağlığı dileklerini iletti.
İHA'nın haberine göre Gülseven Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven'in babası ve ailenin ileri geleni Hasan Gülseven, 7 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.
İstanbul ve Diyarbakır'da taziyenin 3'üncü gününde Kur-an'ı Kerim tilavetinin ardından Mevlid-i Şerif okutuldu, yemek verildi. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen Mevlid- Şerif programına yaklaşık 3 bin kişi katıldı.
DEVLET BAHÇELİ'DEN TAZİYE TELEFONU
Gülseven ailesinin ileri gelenlerinden Hasan Gülseven'in hayatını kaybetmesinin ardından MHP lideri Devlet Bahçeli Gülseven Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven'i telefonla arayıp taziye dileklerini iletti. Bahçeli'nin tedavi gördüğü hastaneden Necat Gülseven'i arayıp başsağlığı iletmesi aile fertlerini duygulandırdı.
Öte yandan İstanbul'da taziyenin üçüncü günü düzenlenen Mevlid-i Şerif programına siyasi parti temsilcileri, bürokratlar, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda katılım sağlandığı belirtildi.