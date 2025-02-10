Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Bahçeli'den Gülseven ailesine başsağlığı mesajı | Son dakika haberleri

        MHP lideri Bahçeli'den Gülseven ailesine başsağlığı mesajı

        TV100 ve Gülseven Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven'in babası Hasan Gülseven için Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde taziyenin 3'üncü gününde Mevlid-i Şerif okutuldu. MHP lideri Devlet Bahçeli de, Gülseven ailesine telefonla başsağlığı dileklerini iletti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 17:52 Güncelleme: 10.02.2025 - 17:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bahçeli'den Gülseven ailesine başsağlığı mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        TV100 ve Gülseven Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven'in babası Hasan Gülseven için Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde taziyenin 3'üncü gününde Mevlid-i Şerif okutulurken, MHP lideri Devlet Bahçeli tedavi gördüğü hastaneden Necat Gülseven'i arayarak başsağlığı dileklerini iletti.

        İHA'nın haberine göre Gülseven Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven'in babası ve ailenin ileri geleni Hasan Gülseven, 7 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.

        İstanbul ve Diyarbakır'da taziyenin 3'üncü gününde Kur-an'ı Kerim tilavetinin ardından Mevlid-i Şerif okutuldu, yemek verildi. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen Mevlid- Şerif programına yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

        REKLAM

        DEVLET BAHÇELİ'DEN TAZİYE TELEFONU

        Gülseven ailesinin ileri gelenlerinden Hasan Gülseven'in hayatını kaybetmesinin ardından MHP lideri Devlet Bahçeli Gülseven Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven'i telefonla arayıp taziye dileklerini iletti. Bahçeli'nin tedavi gördüğü hastaneden Necat Gülseven'i arayıp başsağlığı iletmesi aile fertlerini duygulandırdı.

        Öte yandan İstanbul'da taziyenin üçüncü günü düzenlenen Mevlid-i Şerif programına siyasi parti temsilcileri, bürokratlar, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda katılım sağlandığı belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Hasan Gülseven
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Uçuşlara 'kar' düzenlemesi
        Uçuşlara 'kar' düzenlemesi
        Altında yeni rekor: Trump yükselişte ne kadar etkili?
        Altında yeni rekor: Trump yükselişte ne kadar etkili?
        10 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        10 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Galatasaray, Frankowski transferini duyurdu!
        Galatasaray, Frankowski transferini duyurdu!
        CHP kurultayına soruşturma! Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi ifadeye çağrıldı
        CHP kurultayına soruşturma! Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi ifadeye çağrıldı
        Gerçek zamanlı vergi denetimi
        Gerçek zamanlı vergi denetimi
        Yasin Özcan resmen Aston Villa'da!
        Yasin Özcan resmen Aston Villa'da!
        Ankara'da vahşet! Bir kadın 2 çocuğunu öldürdü! 3. çocuğun durumu ağır!
        Ankara'da vahşet! Bir kadın 2 çocuğunu öldürdü! 3. çocuğun durumu ağır!
        Beşiktaş, Elan Ricardo transferini açıkladı!
        Beşiktaş, Elan Ricardo transferini açıkladı!
        Grönland'a karşılık California kampanyası
        Grönland'a karşılık California kampanyası
        Son dönemin gelişmiş insansı robotları
        Son dönemin gelişmiş insansı robotları
        "Konkordato ilan edilen şirkette çalışanlar ücretlerini almalı"
        "Konkordato ilan edilen şirkette çalışanlar ücretlerini almalı"
        Eski hakemler Mertens'in penaltısını değerlendirdi!
        Eski hakemler Mertens'in penaltısını değerlendirdi!
        "Kışın en sert dönemine giriyor olabiliriz!"
        "Kışın en sert dönemine giriyor olabiliriz!"
        "Türk futbolu paramparça"
        "Türk futbolu paramparça"
        Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı!
        Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı!
        A. Demirspor'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        A. Demirspor'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        "Wanda, en büyük hatam"
        "Wanda, en büyük hatam"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"
        Habertürk Anasayfa