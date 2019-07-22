Bahçeli'den F-35 kararına tepki: Günü geldiğinde biz de yaparız

22 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD'nin Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programından çıkarılmasını "Kötü müttefik de inşallah Türk'ün imzası ve damgası bulunan gelişmiş savaş uçaklarının yapılmasına da günü geldiğinde neden ve gerekçe olacaktır" sözleriyle yorumladı.
Bahçeli, Karaman'da yaptığı konuşmada "parlamenter sistemin 15 Temmuz'da fiilen ömrünü doldurduğunu savundu "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi macera değil, mecburiyettir." dedi.
"Ülkenin gelişmesini, kalkınmasını, ilerlemesini istemeyenlerin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştirdiğini iddia eden MHP lideri "Aziz milletimiz istikbalini bu yeni hükümet sistemiyle tayin ve temin edecektir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi varoluş gayemizin milli ve stratejik güvencesi, büyük Türkiye hedefinin hukuki ve ahlaki güç kaynağıdır." diye konuştu.
Bahçeli, "Gezi Parkı'nda üç-beş ağaç bahanesini kılıf yaparak organize ve geniş katılımlı toplumsal bir kalkışmayı provoke eden faillerin yeni sistemden rahatsız olduğunu" anlattı ve "6-7 Ekim olaylarıyla isyanı deneyenlerin yeni sistemden şikayetçi olduğunu" savundu.
MHP lideri ayrıca, "15 Temmuz FETÖ darbe ve istila girişiminin içinde ve etrafında olanlar, siyasi arka planını oluşturanlar yeni hükümet sisteminden memnuniyetsizdir." diye konuştu.
"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin gerek halkoyu sürecinde, gerekse de 9 Temmuz 2018'de resmen uygulamaya geçmesiyle özellikle dış güçlerin siyasi, ekonomik ve diplomatik tehditlerini derinleştirdiğini" vurgulayan Bahçeli "Kendi ayaklarımız üzerinde durma kararlılığımız yanlış hesap yapanları çılgına çevirmiştir" dedi.
Bahçeli "Yaptırımlar bize vız gelecektir. ABD'nin F-35 projesinden Türkiye'yi çıkarma hatası, Allah'ın izniyle yeni bir başlangıca da vesile olabilecektir. Türkiye'nin ortağı olduğu bu projeden dışlanması kimsenin yanına kalmayacaktır. Bildiğiniz gibi, kötü komşu adamı ev sahibi yapar. Kötü müttefik de inşallah Türk'ün imzası ve damgası bulunan gelişmiş savaş uçaklarının yapılmasına da günü geldiğinde neden ve gerekçe olacaktır." ifadelerini de kullandı.
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