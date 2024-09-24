Bahçeli'den Erdoğan'a tebrik
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'ndaki konuşmasından dolayı tebrik etti
Giriş: 24.09.2024 - 20:02 Güncelleme: 24.09.2024 - 20:02
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Genel Kurul'daki hitabının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Bahçeli, Erdoğan'ı konuşmasından dolayı tebrik etti.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
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