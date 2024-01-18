Bahçeli'den Altınok'a tebrik telefonu
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'u telefonla arayarak tebrik etti
Giriş: 18.01.2024 - 19:11 Güncelleme: 18.01.2024 - 20:18
MHP Lideri Devlet Bahçeli, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok’u telefonla arayarak tebrik etti. Bahçeli'nin, Altınok’a “İnşallah Ankara’yı kazanacağız” dediği öğrenildi.
*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.