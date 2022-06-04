Bahçeli'den Çatlı'nın annesi için başsağlığı mesajı

Bahçeli, sosyal medya hesabı üzerinden, "Dava arkadaşım ve öğrencim merhum Abdullah Çatlı'nın muhterem anneleri Remziye Çatlı Hanımefendi Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhumeye rahmet ve mağfiret, Çatlı ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum." paylaşımında bulundu.

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