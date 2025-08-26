Bahçeli, DEM Partili Belediye Başkanı ile sohbet etti
Malazgirt Zaferi'nin 954. yıldönümü kutlamaları, dikkat çekici bir buluşmaya da sahne oldu. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, törenler sırasında Malazgirt'in DEM Partili Belediye Başkanı Ahmet Kenan Türker ile bir araya gelerek sohbet etti
Giriş: 26.08.2025 - 19:57 Güncelleme: 26.08.2025 - 20:26
MHP'nin X hesabından yapılan açıklamaya göre sohbette terörsüz Türkiye gündeme geldi. Belediye Başkanı Türker'in, bu süreçteki çabalarından dolayı Bahçeli'ye teşekkürlerini ilettiği ve sürecin başarı ile sonuçlanacağına dair inancının tam olduğunu belirttiği ifade edildi. İki siyasetçinin sohbeti sırasında çekilen fotoğraf da MHP'nin resmi X (eski adıyla Twitter) hesabından paylaşıldı.
