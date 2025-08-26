Bahçeli, DEM Partili Belediye Başkanı ile sohbet etti | Son dakika haberleri

Bahçeli, DEM Partili Belediye Başkanı ile sohbet etti | Son dakika haberleri

MHP'nin X hesabından yapılan açıklamaya göre sohbette terörsüz Türkiye gündeme geldi. Belediye Başkanı Türker'in, bu süreçteki çabalarından dolayı Bahçeli'ye teşekkürlerini ilettiği ve sürecin başarı ile sonuçlanacağına dair inancının tam olduğunu belirttiği ifade edildi. İki siyasetçinin sohbeti sırasında çekilen fotoğraf da MHP'nin resmi X (eski adıyla Twitter) hesabından paylaşıldı.

Malazgirt zaferinin 954. Yıldönümü programları MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi karşılayan Malazgirt Belediye Başkanı DEM partili Ahmet Kenan Türker ile bir süre sohbet edip Sn Genel başkanımıza terörsüz Türkiye için teşekkürlerini ileterek sürecin başarıyla sonuçlanacağına inancının… pic.twitter.com/LX1bJWWE07 — MHP (@MHP_Bilgi) August 26, 2025

REKLAM advertisement1