Bahçeli, bisikletli pozuyla 'Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu kutladı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bisikletle poz vererek, "58'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu tebrik etti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bisikletle poz vererek, "58'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu tebrik etti.
MHPNİN SOSYAL MEDYASINDA PAYLAŞILDI
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, bisikletle çektirdiği fotoğraflar partinin sosyal medya hesabından paylaşıldı.
BAŞARILAR DİLEDİ
Açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, sporu ve sporcuyu destekleyerek, 'gençlerimizin spora yaklaşımı, sağlıklı yaşama pedal çevirmesidir' sözüyle, 8 Ekim'de başlayacak olan, 58'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu bugünden tebrik ederek başarılar dilediler" denildi.