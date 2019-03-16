MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Manisa mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Bahçeli'nin sözlerinden satır başları:

"Manisa'nın yüzünü kara çıkarmamak için çalıştık, durduk. Sözlerimizi gerçekleştirmek için geceyi gündüze kattık. Güçlü Manisa olmak için azı çok yaptık. Kuyumcu titizliğiyle çabaladık.

Türkiye düşmanlarına bilendik, dev gibi bir iradeyle birlik beraberlik şuurunu inşa ettik. Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği için sorumluluk üstlendik. Milli bekamız için hesapsız, kitapsız bir ittifak koyduk. Cumhur ittifakı Türk milletinin ittifakıdır. Cumhur ittifakı, cumhurun iradesidir. Bir kez daha mahalli idareler seçimlerine gidiyoruz. Bir kez daha iradenize müracaat ediyoruz.

Vakti geldiğinde, sandığa gittiğinizde, mührü elinize aldığınıza Cumhur İttifakı'nı seçecek misiniz? Manisa'ya yakışan da budur. Manisa bu kadar diri, cesur ve dik duruşludur. Beka için milli karar, cumhur için istikrar. Görünen köy kılavuz istemez. Manisa ehline emanet edilecektir. Cumhur İttifakı, hem ehil, hem emin hem de erdemlidir. Cumhur İttifakı, milletin yanında tarihin izindedir. İsimleri beş harften oluşan üçlü çete var ya, milletin başına beladır. Yanlarında bölücü ortakları HDP'yi almışlardır. PKK bir yanlarında FETÖ bir yanlarındadır. Aziz Atatürk'ün partisi terör örgütleriyle işbirliği yapıyor. İş başkasının elinde kumanda başkasının elinde. CHP'ye oy veren kardeşlerim, zillete müstahak değildir. İP'e oy veren kardeşlerim, HDP'yle birlikteliğe zorlanamaz. Ezanı ıslıklayan namertlerle, CHP ve İP'e oy veren kardeşlerimin ne ilgisi vardır.

HDP'li teröristler Kürdistan diyor, üçlü çeteden ses çıkmıyor. Kılıçdaroğlu milliyetçiliği bilmiyor, çünkü milliyetçi değil. Kılıçdaroğlu ve kimliksiz ortağı İP, bizim milliyetçiliğimizi batının zalim milliyetçiliğiyle karşılaştırıyor. Bizim milliyetçiliğimiz kapsamlı, kucaklayıcı ve bölüşme esaslıdır. Bizim milliyetçiliğimiz, zalimin karşısında mazlumun yanındadır. Kılıçdaroğlu, yabancı silah şirketlerinin sözcülüğüne savunuyor. Yazılmış senaryoları reddedip kendi onurlu geleceğimizi belirlemekistiyoruz. Bağımsızlığımızı korumak istiyoruz, zillet bunun önüne geçmek için çırpınıyor. Türk milletinin küresel soyguna dur demesinden korkuyor musunuz? Cumhur ittifakının iradesinden çekiniyor musunuz? Fakat nafile, Türk milletine ket vuramayacaksınız. Ne kadar çamur atarlarsa atsınlar, milletimiz olup bitenleri görmüştür. Anketler ne söylerse söylesin, 31 Mart'ta zafer Cumhur İttifakı'nındır. Biz medyaya değil, dolup taşan meydanlara bakıyoruz. Bizim ilham ve güç kaynağımız Manisalı kardeşlerimizin irfanıdır. Kötü niyetli yönlendirmelere asla aldırmayınız. Sandıkta Cumhur İttifakı'na güçlü bir şekilde evet diyiniz ve zillet ittifakını süpürüp atınız.

Hangi partiye verirseniz verin, mutlaka sandığa gidiniz. Hiçbir oy boşa atılmış bir oy değildir. Seçiminizi yapınız.

Kime oy vereceğim belli değil diyen vatan evladı, çekinme, zaman geçiyor. Bir ve birlikte olalım, Türkiye'nin geleceği için Cumhur İttifakı'nda buluşalım. İttifakımız talana ve yalana karşı ahlakın ittifakıdır. İttifakımız hainlere, eli kanlı teröriste karşı milli bir ittifaktır. CHP'ye oy veren kardeşlerim gelin bu şerefe siz de dahil olun."