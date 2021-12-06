MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı kuruyoruz." dedi.

Bahçeli, TBMM kulislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı kuracaklarını bildirdi.

Bahçeli, vakfın başkanının kendisi olacağını söyledi.