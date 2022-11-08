Bahçede yaktığı ateşe düşmüştü, 37 gün sonra acı haber

DHA

Ordu'da, bahçede yaktığı ateşe düşerek ağır yaralanan Recep Balçık (85) hayatını kaybetti.

Olay, 1 Ekim'de ilçeye bağlı Meşebükü Mahallesi'nde meydana geldi. Recep Balçık, kendisine ait fındık bahçesinde temizlik çalışması yaptığı sırada, dengesini kaybederek yaktığı ateşin üzerine düştü. Alevlerden kendisi güçlükle kurtulan Balçık, komşusuna giderek yardım istedi.

SAMSUN'DA TEDAVİ ALTINA ALINDI

İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Balçık'ı Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Balçık, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edilerek tedaviye alındı.

Balçık, dün yapılan tüm müdahalelere rağmen 37 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Recep Balçık, bugün aynı mahalledeki aile kabristanlığında öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.