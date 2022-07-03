Bahçede oturan çifte TIR lastiği çarptı!

İHA

Elazığ'da, bahçelerinde otururken lastik çarpan çift yaralandı.

Olay, Elazığ-Diyarbakır karayolunda meydana geldi. Seyir halindeki 52 EV 420 plakalı TIR'ın dorsesinden fırlayan lastik, önce bir kamyona ardından da sekerek bahçelerinde oturan A.K. ve G.K. çiftine çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan çift, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olaydan haberi olamayan ve olay yerinden uzaklaşan TIR sürücüsünü yaklaşık 10 kilometre sonra durdurdu. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.