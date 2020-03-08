Bahçede kuruttuğu meyveler 30 kadına geçim kaynağı oldu

08 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İlçeye bağlı kırsal Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan iki çocuk annesi 37 yaşındaki Yasemin Korkut, babasına ait bahçeden topladığı inciri kurutarak sosyal medya üzerinden satmaya başladı.
Kuru incire talebin artması üzerine Korkut, bu ürünün pestil ve reçelini de yapıp satışa sundu. İşini büyütmek isteyen Korkut, ananas, muz, limon, kivi, portakal, mandalina, patlıcan ve biber gibi ürünleri de kurutmayı denedi. Ürünlerin beğeni kazanması üzerine Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün düzenlediği "Genç Kadınlar Güçleniyor" yarışmasına katılan Korkut, projesiyle ikinci oldu.
KOSGEB'den aldığı 100 bin liralık hibe desteğiyle işe koyulan Korkut, soğuk hava deposunun da bulunduğu 200 metrekarelik bir tesis kurdu, köyde yaşayan 30 arkadaşını iş sahibi yaptı.
Türkiye'nin dört bir yanına mahallenin eski ismi olan "Bilara" markasıyla yaklaşık 50 çeşit ürün gönderen Korkut, 2020 sezonu için Almanya'dan gelen siparişle ihracata başlamaya hazırlanıyor.
"KAFAMA KOYDUĞUMU YAPARIM"
Korkut, yaptığı açıklamada, köy halkının yıllardır incir ürettiğini ancak bunu katma değeri olmadan sattıklarını, bu nedenle hak ettikleri geliri sağlayamadıklarını belirtti.
İşe incirle başladıklarını, çevredekilerin beğenmesi üzerine akıllarına gelen tüm meyve ve sebzeleri doğal yollarla kurutmaya başladıklarını anlatan Korkut, şöyle konuştu:
"Yıllık 100 tonu aşkın kuru ürün elde ediyoruz. Performans ve üretim kapasitemizi artırıp kadın istihdamını çoğaltmak, sektörde adımızdan söz ettirmek istiyorum. Dünya pazarına açılmayı hedefliyorum. İç pazarda çok fazla talep var ve bunlara yetişmekte zorlanıyoruz. Yurt dışından da talepler gelmeye başladı ama ben emin adımlarla ilerlemek istiyorum. Bu tesis bize yetmeyecek. 800 metrekarelik bir tesis düşüncemiz var.
Bölgemizdeki kadınların iş sahibi olmasını çok istiyorum. Bir kadınla başladık, 30 kadına kadar çıktık. Kafama bir şeyi koyduğumda yaparım. Yeter ki insanlar bir şeyi yapmak istesin. Bence kadınlar kendine güvenmeli. Kadın istedikten sonra başaramayacağı bir şey yoktur."
Kuyucak İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sebahattin Varol da Korkut'un sadece köyde değil ilçede de örnek teşkil ettiğini, onun başarısını gören birçok kadının da bu işle ilgili girişimlerde bulunduğunu kaydetti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!