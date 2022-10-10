Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklaya göre TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde milli sporcular Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Portekiz etabında piste çıktı.

Algareve pistinde yapılan yarışlarda MV Agusta Reparto Corse takımıyla mücadele eden Sofuoğlu, 2022 yılı Avrupa şampiyonluğunu (WorldSSP Challange) ilan etti.