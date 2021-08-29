AA

TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde Supersport 300 sınıfında mücadele eden Bahattin, dün yapılan ilk yarışta olduğu gibi bugün de podyumun zirvesine çıktı.

Bahattin, Mugello Pisti’nde düzenlenen 11 turluk mücadeleyi, İtalyan Matteo Vannucci'nin önünde ilk sırada bitirdi.

Pilotlar klasmanındaki puanını 160'a yükselten Bahattin, Vannucci'nin (206) arkasında 2. sırada yer aldı.