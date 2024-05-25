Baharın tüm renklerini barındıran Araç yaylaları

Yaylalarında 24 ev bulunduğunu belirten Çepni, "Gölcük köylüleri burada 5 ay kadar kalıyordu. Şimdi köylüler yaşlandı. Buraya ancak 5 aile geliyor. Haziran ayı gibi çıkmaya başlarız, hayvanlarımızı otlatırız. Süt ya da başka şey sattığımız yok, sadece kendimiz için yapıyoruz. Eskiden 250 hayvan olurdu. Ben bu sene yayla evimi tamir ettiriyorum. Yazı burada geçireceğiz" diye konuştu.