Yurtta kışın çetin geçtiği Doğu Anadolu'nun doğusundaki Iğdır'da sıcaklık 20 dereceye kadar çıktı.

Havanın ısınmasıyla göç yolunda olduğu için birçok kuş türünü bünyesinde barındıran kente leylekler de geldi.

Leyleklerin yuvalarını yapmaya başladığı da gözlendi.

Bölgede baharı müjdeleyen sembollerden leyleklerin gelişi vatandaşları sevindirdi.