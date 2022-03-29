Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ulaş ilçesindeki Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğüne (TİGEM) ait ağıllarda annelerinin kokusunu alan binlerce kuzunun çıkarttığı ses, anneleriyle buluşmak için duyduğu heyecan görüntülendi. Ağılların kapısının açılması ile koyunlar kuzulara, kuzular ise koyunlara karıştı.
Tesisi ziyaret eden ve buluşmaya şahitlik eden Sivas Valisi Salih Ayhan, "3 yıl önce 'Üreten Çiftçi Gelişen Sivas' projemizin birçok ayağı vardı. TİGEM'de de 1 milyon koyun hedefimiz vardı. Bu sene açıklanan rakamlarda 920 bini geçtik, yani bu sene kısa zaman içerisinde 1 milyonu geçmiş olacağız" ifadelerini kullandı.
Sivas'ın tarım ve hayvancılıkta iyi bir noktaya geleceğini aktaran Ayhan, şunları kaydetti:
"Bugün de baharın müjdecisi koyunlarımızla kuzularımızın buluşmasına denk geldik. Bu sesler arasında da Sivas'ımıza haykırıyoruz, Sivas tarım ve hayvancılıkta çok iyi bir noktaya gelecek. Şu an tarım ve hayvancılık artık bir seçenek değil zorunluluktur. Her metrekaremizi işleyerek üretime dönüştürdük ve tarımsal alanda da Sivas'ımızı çok iyi noktaya getirdik. Potansiyelimiz çok yüksek ve özgün. Bakanlığımızın, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün destekleri, Özel İdaremizin katkıları, Valiliğimizin koordinasyonunda Sivas, tarım ve hayvancılıkta hak ettiği yeri alacak."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!