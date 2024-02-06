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        Haberler Gündem Baharın habercisi! Cemre ne zaman düşecek? 2024 Cemre düşme tarihi

        Baharın habercisi! Cemre ne zaman düşecek?

        Şubat ayının başlamasıyla beraber ilk cemrenin ne zaman düşeceği merak konusu haline geldi. Baharın gelişini simgeleyen cemre herkes tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. İşte 2024 cemre düşme tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2024 - 10:09 Güncelleme: 06.02.2024 - 10:09
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        • 1

          Ülkemizin pek çok yerinde baharın müjdecisi olarak kabul edilen "cemrelerin" düşüş tarihleri her yıl merakla bekleniyor. Meteoroloji uzmanları, 2024 yılı için ilk cemrenin düşüş tarihini belirledi. İlkbaharın habercisi olan cemreler, üç aşamada düşer. İlk cemre, havaların ısınmaya başladığı ve doğanın uyanışını müjdelediği önemli bir döneme işaret eder. Baharın gelişini büyük bir heyecanla bekleyenler için işte cemre düşme tarihleri...

        • 2

          İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

          Bu yılın ilk cemresinin 19 Şubat Cumartesi günü düşmesi bekleniyor. Cemreler, geleneksel olarak üç aşamada düşer. İlk aşama olan cemrenin havaya düşmesi ise 19-20 Şubat civarında gerçekleşecek.

        • 3

          İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

          İkinci cemre ise genellikle suya düşer. Çünkü havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte buzlar erimeye, nehirler ve göller dolmaya başlar. Bu nedenle, suyun canlandırıcı ve canlılık veren gücü, baharın müjdesini taşıyan ikinci cemrenin suya düşüşüyle ifade edilir. 2024'te ikinci cemrenin düşüşü 26-27 Şubat tarihlerine denk gelecek.

        • 4

          Üçüncü cemre, inanışa göre toprağa düşer. Üçüncü cemrenin toprağa düşmesiyle birlikte baharın gerçek anlamda gelişmeye başladığı ve doğanın yeniden canlanmaya başladığı kabul edilir. Toprağa düşen üçüncü cemre, toprak üzerindeki karların erimesiyle, toprağın ısınmaya başlaması ve tohumların filizlenmeye başlamasıyla ilişkilendirilir. Üçüncü cemrenin 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşmesi bekleniyor.

        • 5

          CEMRE DÜŞMESİNİN ANLAMI NEDİR?

          "Cemre düşmesi", Türk kültüründe eski bir inanışa dayanan sembolik bir kavramdır. İnanışa göre cemreler, havanın ısınmaya başlamasıyla birlikte üç aşamada düşer ve baharın müjdecisi olarak kabul edilir. Her bir cemre, doğanın yeniden canlanması, tarım ve bahçe işlerinin başlaması gibi çeşitli sembolik anlamlar taşır.

        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
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