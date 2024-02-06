Ülkemizin pek çok yerinde baharın müjdecisi olarak kabul edilen "cemrelerin" düşüş tarihleri her yıl merakla bekleniyor. Meteoroloji uzmanları, 2024 yılı için ilk cemrenin düşüş tarihini belirledi. İlkbaharın habercisi olan cemreler, üç aşamada düşer. İlk cemre, havaların ısınmaya başladığı ve doğanın uyanışını müjdelediği önemli bir döneme işaret eder. Baharın gelişini büyük bir heyecanla bekleyenler için işte cemre düşme tarihleri...