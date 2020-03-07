Baharın gelmesiyle İstanbulensisler de yüzünü gösterdi

07 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Halk arasında "İstanbul Çiğdemi" olarak da bilinen İstanbulensis, baharın gelişiyle çiçek açtı.
AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Anadolu florası üzerine birçok kitabı bulunan İstanbullu botanikçi George Vincent Aznavour'un beş ciltlik Fransızca el yazması "İstanbul Florası" isimli kitabında bahsettiği sarı yapraklı İstanbulensis çiçeği, 1982 yılında İngiliz bilim insanı Brian Mathew tarafından yeni bir çiğdem çeşidi olarak dünyaya tanıtıldı.
Latince isminde (Crocus Olivieri İstanbulensis) İstanbul'un adını taşıyan tek çiçek olan İstanbulensis, İstanbul'da yetişen 18 endemik bitki türü arasında yer alıyor.
Halk arasında "İstanbul Çiğdemi" olarak adlandırılan İstanbulensis, dünyada sadece Sultanbeyli'deki Aydos Ormanı'nda bulunuyor.
Neslinin tükenmemesi için koruma altına alınan, çoğaltılarak yeşil alanlara, ilçedeki park ve bahçelere de ekilen İstanbulensis çiçeği, baharın gelişiyle yeniden çiçek açtı.
Baharın gelişini müjdelediği kabul edilen çiçek, sabah güneşiyle birlikte açıp, güneşin kaybolmasıyla yapraklarını kapatıyor.
- İstanbulensis çiçeği, 10 yıldır belediyenin logosunu süslüyor
Bu ender bitki türünü korumak için İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ile Sultanbeyli Belediyesi tarafından 2012'den bu yana çalışmalar yürütülüyor.
Çalışmalar kapsamında çiçeğin yetiştiği araziden toplanan numuneler saksılara ekilerek üretim sürecine alınıyor. Uzmanlar tarafından takip edilen bu üretim sürecinde oluşan her yeni çiçek soğanından alınan tohumlar daha sonra Aydos Ormanı'ndaki uygun yaşam alanlarına ekilerek bitkinin korunması sağlanıyor.
İlçenin sembolü haline gelen İstanbulensis çiçeği, 2010 yılından bu yana Sultanbeyli Belediyesinin logosunda yer alıyor.
- Adına şiir festivali düzenleniyor
Sultanbeyli Belediyesi tarafından her yıl İstanbulensis çiçeğinin ismini taşıyan uluslararası şiir festivali düzenleniyor.
Festival için her yıl yeni bir tema seçiliyor. Geçen yıl yedincisi düzenlenen şiir festivalinin teması "Balkan Esintisi" oldu. Festival kapsamında Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Romanya, Sırbistan, Kosova, Hırvatistan, Kuzey Makedonya ve Karadağ'dan oluşan 10 balkan ülkesinin şairleri İstanbul'da şiirseverlerle buluştu.
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