Baharın gelmesiyle ahırlardan çıkan hayvanlar meraları doldurdu

AA

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yılın 6 ayının soğuk geçtiği ve 2 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle çetin kışın yaşandığı Ağrı'da, ilkbaharın gelişiyle meralardaki bereketli otlaklar yeşerdi.

Küçükbaş ve büyükbaş hayvan varlığı bakımından zengin olan kentte, aylardır hayvanlarını zor şartlar altında dondurucu soğuklara rağmen ahırlarda besleyen besiciler, karların erimesinin ardından gelen baharın sevincini yaşıyor.

Son günlerde etkili olan sağanağın yerini güneşli havaya bırakmasıyla besiciler, hem yem maliyetini düşürmek hem de sağlıklı beslenmeleri için koyun, inek, mandalar ve yavrularını ahırlardan çıkararak karlı dağların eteklerindeki otlaklara götürüyor.

Güneşli havayla canlanan doğada zengin bitki örtüsüne sahip dağlar arasındaki vadilerdeki akarsu kenarlarında çobanlarla gün boyu küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarını otlatarak karınlarını doyuran besiciler, akşam üzeri hayvanlarıyla evlerinin yolunu tutuyor.

- Birlikte otlayan küçük ve büyükbaş hayvanlar güzel görüntüler oluşturdu

Merada sürü halinde yan yana otlayarak karınlarını doyurmaya çalışan koyun, inek, manda ve yavruları güzel görüntüler oluşturuyor.

Çobanlardan Zahir Aydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kırsal kesimde kış mevsiminin zorlu geçtiğini ve hayvanları meraya çıkararak otlatmaya başladıklarını söyledi.

Bu sene hava şartlarının kendilerini çok zorladığını belirten Aydemir, şöyle dedi:

"Ağrı'da yazın yağmur çok yağıyor. Yaylada hayvanlarımızı otlatıyoruz. Ekinler biçilene kadar biraz sıkıntı yaşıyoruz. Hayvanlarımızı otlaklara çıkardık ve doğa çok güzel. Etrafımız açık ama yağmurlardan dolayı biraz sıkıntı yaşıyoruz. Oruçluyuz ve sabah erken başlayıp akşam saatlerine kadar hayvanları otlatıyoruz. Zor ama bahar geldi, doğa canlandı ve hayvanlar meraya çıkmaya başladı."

Besicilerden Barış Cebe de hayvanları yeni meraya çıkardıklarını anımsatarak, yağmurlu havalarda çok zorluk çektiklerini ancak son günlerde havaların ısınmaya başlamasıyla işlerinin biraz daha kolaylaştığını anlattı.