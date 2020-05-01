Baharın gelişiyle ters laleler açtı - BİTLİS

İlçenin bazı kesimlerinde doğal şekilde yetişen ters laleler, havanın ısınmasıyla gün yüzüne çıktı.İlçeye 60 kilometre mesafede bulunan Kolludere köyü kırsalında açan ters laleler, adete görsel şölen oluşturuyor.Dağlarda ve mezarlıklarda açılan ters laleler, yöre halkının yanı sıra fotoğraf sanatçılarının da ilgisini çekiyor.

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