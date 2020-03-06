Baharı müjdeleyen oğlak ve kuzulara biberonlu bakım

06 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tarım ve hayvancılık bakımından Türkiye'nin önemli merkezlerinden Kars'taki besiciler, yeni dünyaya gelen oğlak ve kuzularına özenle bakıyor.Geniş meralarıyla hayvancılığın yaygın yapıldığı Arpaçay ilçesinde çoğalan oğlak ve kuzu doğumları nedeniyle besicilerin ahırlardaki zorlu mesaisi arttı.Yörede "baharın müjdecisi" olarak da nitelendirilen doğumlar, her yıl ocak sonunda başlayıp şubat ve martta yoğunlaşıyor.
Besiciler, keçi ve koyunların doğumda zorlanmasından dolayı ahırlarda nöbet tutuyor, doğum sırasında hayvanlara veteriner gibi müdahale ediyor.
Yavruların sağlıklı şekilde dünyaya gelmesi için yoğun çaba gösteren yetiştiriciler, doğum sonrası oğlak ve kuzulara annelerinden ağız sütü vererek, soğuktan ve hastalıklardan korunmalarına yardımcı oluyor.Sürüde ezilme tehlikesine karşı yavruları ayrı bölümde tutan besiciler, emzirmeleri için günde iki kez anneleriyle buluşturdukları oğlak ve kuzulardan aç kalanları, ineklerden sağıp biberona koydukları sütle besliyor.Annesini kaybeden oğlak ve kuzulara da adeta anne şefkati gösteren besiciler, yavruların büyümesi için mayıs ayına kadar yoğun bir çalışma dönemi geçirecek.
'ÇOCUKLARIMIZ GİBİ SEVİYORUZ'
Besicilerden Yeter Kaya, çetin kış şartlarında hayvancılık yaparken zorlandıklarını söyledi.
Yaz aylarında topladıkları ot ve samanları kış aylarında hayvanlarına yedirdiklerini anlatan Kaya, şöyle konuştu:"Kışın hayvanların bakımı zor oluyor. Koyunlar doğum yaptığı zaman içinde muhakkak bulunmamız gerekir, bulunmadığımız zaman bazıları yavrularını kabul etmiyor. Bizler yeni doğan oğlak ve kuzulara bebek gibi bakıyoruz. Bazen biberonla besliyoruz yani günümüzü hayvanlara bakarak geçiriyoruz. Oğlakları, kuzuları aynı çocuklarımız gibi severiz.Onların bakımını yaparız, besleriz, öyle büyütürüz."
Besici Dağıstan Kaya da bu yıl hayvanlarının bakımını yaparken zorlandıklarını belirterek, "Bu sene erken doğum oldu, bakımı da zorlaştı. Doğumları biraz zor oluyor, yanlarında olup beklememiz gerekiyor. Bu sene 230 koyunumuz var ve erken doğum yapanlar oldu. Şiddetli soğuklar nedeniyle zorlandık." diye konuştu.
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