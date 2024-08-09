Bahar yeni sezon tarihi açıklandı mı, yeni bölüm ne zaman?
Show TV'nin sevilen dizisi Bahar izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Seyirciyi ekrana kilitleyen dizi sezon finali ile gündeme gelmişti. Neslihan Yeşilyurt yönetmenliğinde senaryosunu Ayça Üzüm'ün yazdığı Bahar'ın yeni sezon tarihi dizinin takipçileri tarafından merak konusu oldu. İşte Bahar yeni sezon tarihi hakkında merak edilen bilgiler...
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Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak gibi ünlü isimlerin bulunduğu Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Bahar, yeni bölüm tarihiyle gündemdeki yerini aldı. Peki, Bahar yeni sezon ne zaman başlayacak? Bahar yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...
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BAHAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Bahar dizisinin 2. sezonunun eylül ayı ortalarında ekranlarda olması bekleniyor. Konuyla ilgili kesin bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
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BAHAR SEZON FİNALİNDE NE OLMUŞTU?
Bahar'ın 16. bölüm sezon finalinde; Bahar ve Timur'un mahkemesinde, sürpriz bir delil ortalığı karıştırır. Bahar’ın herkesten gizlediği hastalığı ise artık açığa çıkmıştır.
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Bir yandan Nevra'nın başında dolaşan kara bulutlardan kurtulmaya çalışan Timur, geçmişin de açığa çıkmasıyla sarsılır. Nevra ise sürpriz bir isimden yardım ister. Tüm hastane Bahar için seferber olurken Evren ve Timur büyük bir hesaplaşmanın eşiğindedir.
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Diğer yandan Rüzgar, Parla ve Umay’ı bir araya getirir. Fakat onları da bir sürpriz beklemektedir. Bahar ve Timur ise büyük bir eşiktedir.
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BAHAR HANGİ DİZİDEN UYARLANDI?
Bahar, Güney Kore yapımı "Doctor Cha" (Dr. Cha) adlı diziden Türk izleyicileri için uyarlandı. Dijital platformlarda da yer alan bu dizi, ilk sezonuyla uluslararası alanda da ilgi çekmeyi başarmıştı. Türkiye'de de Bahar dizisi büyük bir ilgiyle takip ediliyor.
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