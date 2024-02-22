Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın? Zirveyi bırakmıyor!

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Çok kısa bir sürede izleyicilerin gönlünde taht kuran ve YouTube kanalında 4 milyon izlenmeyi aşarak trendler sekmesinde 1 numarada yer alan dizi, Box Office’in hazırladığı “Yılın En İyi Çıkış Yapan Yerli Televizyon Dizileri” listesinde de yine zirvenin adı oldu. Dizi, ikinci bölümünde reytinglerini 4.60 puan artırarak son üç sezonun en iyi çıkış yapan dizisi oldu.

Hayatını eşine ve çocuklarına adayan Bahar’ın (Demet Evgar) ani bir hastalıktan sonra yaşadığı dönüşümü konu alan dizi, sıcacık hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla seyircilerden tam not aldı. #Bahar etiketiyle hem Türkiye’de hem de dünyada TT listesinde uzun süre yer alan, “Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?” sosyal medyada da ortalığı kasıp kavurdu.

Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı, MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan “Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?” adlı dizi her salı saat 20.00’de Show TV’de!