SHOW TV'nin MF Yapım imzalı 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' dizisi 7'nci bölümüyle de milyonları ekrana kilitleyerek, reytinglerde üç kategoride de birinci oldu

SHOW TV’nin sevilen dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?', dün akşam ekrana gelen bölümüyle üç kategoride de birinci oldu. ‘Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?’ın altıncı bölümü ABC1 20+’da 13.60 oranı 31.57 izlenme payı, AB grubunda 13.00 izlenme oranı 35.11 izlenme payı, Total’de ise 10.10 izlenme oranı 25.02 izlenme payı alarak zirvenin sahibi oldu.

İzleyicileri, her salı SHOW TV ekranlarında buluşturan 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' , sosyal medya gündeminde de büyük yankı buldu. Gerçeklerin adım adım ortaya çıkmaya başladığı bölüme, birbirinden güzel yorumlar yağarken; #Bahar etiketi, 8 saat 25 dakika boyunca TT listesinde gündem konusu oldu. Ayrıca dizinin karakterlerinden; Evren 2 saat 55 dakika, Timur 1 saat 45 dakika, Rengin 1 saat 40 dakika boyunca TT listesinde yer aldı.

Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı, MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Rengin ve Timur’un birbirlerine sarıldığını gören Evren, ikisinin ilişkisinden şüphelenmeye başladı. Evren’in telefonda akşam yemeği için plan yaptığını duyan Timur, Bahar’ı da aynı mekana götürmeye karar verdi. Timur ve Evren’in arasında soğuk savaş sürerken; Timur, yemek boyunca Çağla ve Evren’in aralarında bir ilişki olduğunu ima eden konuşmalar yaptı, Evren ise Rengin gündemini masaya getirdi. Hem yemekte hem de hastanede gözlemlediği olayları bir yapbozun parçaları gibi birleştiren Evren, bileklik meselesini de fark edince, Timur ve Rengin hakkındaki şüphelerinden emin oldu.

Rengin kendini toparlamaya çalışırken, hamile olan hastasında çok önemli bir detayı gözden kaçırdı. Bahar’ın dikkati sayesinde hastanın karnında, kötü huylu bir kitle tespit edildi. Yalnız bir anne olan ve gebeliğini sonlandırmak istemeyen Zeynep; Bahar ve Rengin’in geçmişleriyle yüzleşmelerine, annelik serüvenlerini hatırlamalarına neden oldu.

Umay ve Parla, sokak sanatçısı ve sosyal medya fenomeni olan Rüzgar’la tanıştı. İkilinin birlikte yaptığı grafitiyi gören Rüzgar, Umay ve Parla’ya bir sergi için işbirliği önerdi. Birlikte grafiti yapmaya çıkan üçlüyü Timur görünce küplere bindi. Umay’ın bütün resim malzemelerini atmaya kalkan Timur, karşısında Bahar’ı buldu. Bahar’ın her koşulda çocuklarının arkasında durduğunu ve onları hep desteklediğini gören Timur, annesi Nevra ile ilişkisini sorguladı. Rengin’in Parla’nın annesi olduğunu öğrenen Bahar; Parla’nın, annesinin hayatındaki kişi için söylediği, “Evli, hem de yıllardır evli. Karımdan boşanacağım deyip duruyor” sözlerini hatırladı ve Timur-Rengin ilişkisi hakkında şüphelerinin yersiz olmadığını kavradı.

‘’Senin baban, Timur Yavuzoğlu!’’

Selim, tüm bildiklerini Parla’ya anlatmaya karar verdi ve ona babasının Timur Yavuzoğlu olduğunu söyledi. Rengin, Selim ve Parla’nın konuşmasını engellemek için çıktığı yolda büyük bir kaza geçirdi.

İşte Rengin’in kaza yaptığı heyecan dolu final sahnesi:

Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan "Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?” her salı saat 20.00’de SHOW TV’de...