'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' milyonları ekrana kilitledi

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SHOW TV'nin MF Yapım imzalı fenomen dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?', dün akşam ekranlara gelen yeni bölümüyle de zirvenin sahibi oldu. Salı günleri ekranlara baharı getiren dizi, üç kategoride de birinci oldu

'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ın dördüncü bölümü ABC1 20+’da 13.36 oranı 29.66 izlenme payı, AB grubunda 12.54 izlenme oranı 31.76 izlenme payı, Total’de ise 9.32 izlenme oranı 22.29 izlenme payı alarak adını bir numaraya yazdırdı.

Hem duygu yüklü sahneleriyle hem de eğlenceli anlarıyla sosyal medyada da çok konuşulan dizi, #Bahar etiketi ile 10 saat 30 dakika TT listesinde kaldı. Bahar’ın kızı için yazdığı mektup kısa sürede paylaşım rekorları kırarken, eşi Timur’a yanlışlıkla Tümör demesi de çok konuşuldu. X’in TT listesinde #Timur etiketi 7 saat 5 dakika, #Tümör etiketi ise 4 saat 30 dakika gündem oldu.

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Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı, dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. ‘BAHAR: UYANMAYA HAZIR MISIN?’IN DÖRDÜNCÜ BÖLÜMDE NELER OLDU? Bahar yeni bir başlangıca adım atmışken bütün aile Umay’ın hastaneye kaldırılma haberiyle sarsıldı. Yavuzoğlu ailesi içinde hesaplaşma yaşanırken, Parla da annesi Rengin’le yüzleşti. Hastaneye gelen Cihan Taşkeski, Evren ve Timur’u karşı karşıya getirdi. Tedavisi büyük bir gizlilikle yürütülmesi gereken, hastanenin önemli bağışçılarından Cihan, Bahar için de yeni bir sınav oldu. Aziz Uras’ı kıskanan Seren, Bahar’a sert çıkıştı ve yaptığı hatalı işlemi Timur’a şikayet etti.

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Parla’nın ortadan kaybolmasıyla panik olan Rengin, Timur’dan yardım istedi. Birlikte Parla’yı arayan ikiliyi büyük bir sürpriz bekliyordu. Parla, akşam yemeği için Yavuzoğlu ailesini ziyaret etmişti. Bahar’la Umay, bir yandan sorunlarını çözerken, diğer yandan birbirlerinin hayallerine destek oldu. Timur’un ceplerinden fişleri ayıklayan Bahar, pırlanta bilekliğe dair bir fatura buldu. Bahar, şüpheyle kavrulurken Timur’la yüzleşti ve Timur, bilekliği asistanlık hediyesi olarak aldığını söyledi. Cihan Taşkeski, basına sızan görüntüleri için Bahar’ı sorumlu tutarken, kalp krizi geçirdi.

Bahar, Timur'un cebinde mücevher fişi buldu; Cihan’ı kurtarmaya çalışan Bahar, kalp masajı yaparken Rengin’in pırlanta bilekliğini görünce dikkati dağıldı ve defibrilatörün elektriğine kapılıp bayıldı. İşte bölümün final sahnesi; Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' her salı saat 20.00’de SHOW TV’de...