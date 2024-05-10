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        Haberler Televizyon 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ın heyecanla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        'Bahar'ın yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        Show TV'nin, MF Yapım imzalı dizisi "Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ın 12. bölümünden yeni bir tanıtım daha yayınlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2024 - 23:15 Güncelleme: 10.05.2024 - 23:17
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        'Bahar'dan yeni tanıtım
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        Tanıtımda yer alan çarpıcı gelişmeler, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken; Salı akşamı izleyiciyle buluşacak yeni bölümün, çok konuşulacak bir bölüm olacağının ilk sinyallerini verdi.

        Tanıtımda, Evren’in ceketini teslim etmek için Dora’nın (Yasemin Kay Allen) hastaneye gelmesi ve bu duruma şahit olan Bahar’ın tepkileri dikkat çekerken; Timur’la boşanma kararından sonra Bahar’ın attığı yeni adımlar ve annesi Gülçiçek’in ona olan desteği izleyicilerin yüreklerini ısıttı. Bahar ve Rengin’in karşı karşıya gelmesiyle gerilim artarken, merdivenlerden düşen Nevra’nın akıbeti ise merak konusu oldu. Bahar ve Timur’un yüzleşme sahnesi izleyicileri derinden etkilerken, Bahar’ın “Sen beni yok ettin; sana verdiğim sevgimi, şefkatimi, aşkımı yok ettin!” sözleri ise tanıtıma damgasını vurdu.,

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        MF Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt yer alırken, senaryosunu ise Ayça Üzüm kaleme alıyor. Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Uygar Özçelik ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimleri bir araya getiren dizinin kadrosuna ise Yasemin Kay Allen konuk oluyor.

        İşte 'Bahar'ın 12'nci bölüm 2'nci tanıtımı;

        Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?', yeni bölümüyle 14 Mayıs Salı günü saat 20.00'de SHOW TVde...

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