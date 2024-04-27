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        Haberler Televizyon Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?” dizisine sürpriz bir isim konuk oluyor!

        Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?” dizisine sürpriz bir isim konuk oluyor!

        Show TV'nin MF Yapım imzalı dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'a sürpriz bir isim konuk oluyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2024 - 23:06 Güncelleme: 27.04.2024 - 23:06
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        Bahar yeni bölüm bölüm tanıtımı
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        Başarılı komedyen Yasemin Sakallıoğlu, yayınlandığı günden itibaren seyircinin gönlünde taht kuran dizinin 11. bölümünde izleyiciyle buluşacak ve Peran Vakıf Hastanesi doktorlarının gönüllü olarak çalışmaya gittiği köyün muhtarı Hasibe karakterine hayat verecek.

        Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı, MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Uygar Özçelik ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

        Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan “Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?” yeni bölümüyle Salı saat 20.00’de Show TV’de!

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