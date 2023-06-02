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Bahar temizliğinin ruh sağlığınıza iyi geldiğini biliyor muydunuz?

Bahar temizliği ruh sağlığınıza iyi gelir! İşte nedeni…

Kıştan çıkıp bahara girerken bizi dolaplarımızı derinlemesine temizlemeye ve duvarları yıkamaya iten nedir? Çiçekler açtığında hemen evinize bahar temizliği yapasınız gelir. İlkbaharda etrafımızdaki dünya gibi taze ve gelişen olmayı istemek çok doğal. Peki, bahar temizliğinin ruh sağlığınıza iyi geldiğini biliyor muydunuz?

Giriş: 02.06.2023 - 10:42 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Bu duygu o kadar doğal ki, klinik psikolog Marni Amsellem, Vogue'a " Uzun bir kıştan sonra, katmanları atmaya ve harekete geçmeye can atıyoruz. Bunu evlerimizde yapmak iyi hissettiriyor" diyor. Bedenlerimizin doğanın mevsimsel değişimleriyle uyum içinde olduğunu görerek, çevremizin de uyum içinde olmasını istememiz mantıklıdır. Temizleme zorunluluğumuz, sağladığı rahatlama ile teşvik edilir ve bazen kaygı, stres ve kış saçmalıkları için bir başa çıkma mekanizması görevi görür. Amsellem, "Temizlik ve düzenleme, yakın dünyalarımız üzerinde ustalık hissetmemize yardımcı olabilir" diyor. Ancak bahar temizliğinin ruh sağlığınıza nasıl fayda sağlayabileceği söz konusu olduğunda kontrolün sizde olduğunu hissetmek buzdağının sadece görünen kısmıdır.

  • KONTROLÜ YENİDEN KAZANMANIZA YARDIMCI OLAN BİR RİTÜEL

    Tasfiye, düzenleme ve temizlik, kontrolün sizde olduğunu hissetmenize yardımcı olabilir, ancak aynı zamanda köklü bir içgüdüyü de besler. Size enerji aşılarken aynı zamanda sakinleştirici olabilir. Mevsimler soğuktan sıcağa ve güneşliden yağmura değişebildiği gibi, ruh sağlığına faydaları da aynı derecede çeşitli olabilir.

  • İster bir dolap temizliği yapıyor olun, ister makyaj fırçalarınızı temizliyor olun, nihai hedef hala aynıdır. Amaç düzenli ve estetik açıdan hoş bir eve sahip olmaktır. İlkbahar mevsiminde, evimize bakma veya Amsellem'in dediği gibi "alanınızı besleme" ritüelini gerçekleştirme konusunda diğer mevsimlere göre daha istekliyiz. Kasıtlı olarak tamamlandığında, kendimizi daha toparlanmış, odaklanmış ve çevremizden sorumlu hissetmemize yardımcı olan, uzun süredir uygulanan bir gelenektir.

  • İçgüdüsel olarak evimizi temizleme dürtüsüne sahip olsak da (bireylerin yuvalama aşamasında yapmasını beklemek gibi), bu dürtüye boyun eğmek, meskeninizin kontrolünün sizde olduğunu hissetmenize yardımcı olabilir. Düzenleme ve temizlik yaparken hissettiğiniz yüksek başarı duygusu, stresi azaltmada etkili olabilir. En son ne zaman bunaldığınızı düşünün; akılsızca masanızı yeniden düzenlemiş veya çekmecelerinizi sıralayıp temizlemiş olabilirsiniz. Değişen mevsimlerde temizlik dürtüsüne teslim olmak, yakın çevrenizin kontrolünün sizde olduğunu hissetmenize, denge ve ustalık duygunuzu yeniden tesis etmenize yardımcı olabilir.

  • ENERJİ VERİCİ AMA AYNI ZAMANDA SAKİNLEŞTİRİCİ

    Bahar temizliğinin bir başka ilginç faydası da aynı anda sakinleştirici ve enerji verici olabilmesidir. Zemini paspaslamak veya garajı temizlemek, hem uyum sağlamanıza hem de uyum sağlamanıza yardımcı olabilir. Bazı kişiler sinir sistemlerini sakinleştiren bir akış durumuna girerler. Buna karşılık, diğerleri eylemlerine dikkat eder, güçlü niyetlerle alanlarını kasıtlı olarak tazeler. Her şey bittiğinde ve tozu alındığında, sonuçlar eşit derecede rahatlatıcı ve canlandırıcı olabilir.

  • Görsel ve dokunsal çabalarınız üretken, sorumlu ve diğer hedeflerin üstesinden gelmeye hazır hissetmenizi sağlar. Ne de olsa çoğumuz temiz, düzenli alanlarda başarılı oluyoruz. Amsellem, kaotik, dağınık bir odaya girdiğimizde, bir oda işlevsel ve estetik açıdan hoş olduğunda aldığınız ferahlatıcı his yerine, "Odağımızı kaybedebilir, kaybolabilir ve bir güçsüzlük duygusu hissedebiliriz" ( Vogue aracılığıyla) diyor. Kış aylarında (birçok insanın evlerinde yuva yapma eğiliminde olduğu zamanlar) biriktirmiş olabileceğiniz eşyalardan kurtulmak, daha güçlü bir huzur, güven ve öz-yeterlik duygusu hissetmenize yardımcı olabilir.

  • Son olarak, bahar temizliğinin diğer iyi alışkanlıkların kartopu etkisi yaratabileceğini göz önünde bulundurun. Diğer yaşam tarzı değişikliklerini yapmak için ihtiyaç duyduğunuz ilham kaynağı olabilir. Antrenman kıyafetlerinizi bulduğunuza göre, spor salonuna gitmek isteyebilirsiniz. Ya da belki yeni bir araya getirilen odanız sizi dinlenmeye davet eden büyük bir huzur hissi veriyor. Düzeni bozmanın ve temizlemenin daha iyi bir zihniyete sahip olmanıza yardımcı olabileceğini kim bilebilirdi?

  • İşte mis gibi temizlenmiş evin ferahlığı... Bakmak bile insana huzur veriyor!

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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