Bahar temizliği ruh sağlığınıza iyi gelir! İşte nedeni…

Görsel ve dokunsal çabalarınız üretken, sorumlu ve diğer hedeflerin üstesinden gelmeye hazır hissetmenizi sağlar. Ne de olsa çoğumuz temiz, düzenli alanlarda başarılı oluyoruz. Amsellem, kaotik, dağınık bir odaya girdiğimizde, bir oda işlevsel ve estetik açıdan hoş olduğunda aldığınız ferahlatıcı his yerine, "Odağımızı kaybedebilir, kaybolabilir ve bir güçsüzlük duygusu hissedebiliriz" ( Vogue aracılığıyla) diyor. Kış aylarında (birçok insanın evlerinde yuva yapma eğiliminde olduğu zamanlar) biriktirmiş olabileceğiniz eşyalardan kurtulmak, daha güçlü bir huzur, güven ve öz-yeterlik duygusu hissetmenize yardımcı olabilir.