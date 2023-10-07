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        Haberler Magazin Bahar Öztan ameliyat olacak: Dualarınıza ihtiyacım var - Magazin haberleri

        Bahar Öztan: Dualarınıza ihtiyacım var

        Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan, hastalığının nüksettiğini duyurmuştu. Uzun süredir kolon kanseriyle mücadele eden Öztan, önümüzdeki hafta ameliyat olacağını belirterek, "Her zamanki gibi dualarınıza ve sevginize ihtiyacım var" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2023 - 17:11 Güncelleme: 07.10.2023 - 17:11
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        • 1

          Daha önce 3 kez kanseri yenen Bahar Öztan, kolon kanseriyle mücadelesine yeniden başlamıştı.

        • 2

          Tedavisi hastanede süren Bahar Öztan, "Herkese selam ve sevgiler. Uzun zaman oldu yazamadım sizlere dün İstanbul’a hastaneye geldim. Benim kıymetli hocalarımın kararı önümüzdeki hafta ameliyat olacağım yönünde. Her zamanki gibi dualarınıza ve sevginize ihtiyacım var" açıklamasında bulundu.

        • 3

          "BİRÇOK İNSANIN KALDIRAMAYACAĞI HASTALIKLAR GEÇİRDİM"

          Bahar Öztan daha önce yaptığı açıklamada, "Birçok insanın kaldıramayacağı kadar büyük rahatsızlıklar geçirdim. Güçlü bir kadınım ve çok da güçlü durdum. Bunun yanı sıra sevenlerim ve sevdiklerim çok sağ olsunlar. Hayranlarım, dostlarım, arkadaşlarım hepsi bana dualarını eksik etmeyip çok güzel enerjiler gönderdiler. Onların sayesinde ben bugünlere geldim. Tabii ki hekimlerimizin büyük gayret ve çabalarıyla oldu, onları da unutmamak lazım" demişti.

        • 4

          YEŞİLÇAM'IN GAMZELİ GÜZELİ

          1980'lerde kariyerinin en parlak dönemini yaşayan 1962 doğumlu Bahar Öztan, bir şampuan reklamında rol aldıktan sonra film yapımcılarının da dikkatini çekti. Dönemin ilgi gören fotoromanlarında da büyük beğeni topladı.

        • 5

          1987'de ilk kez İzmir Fuarı'nda Bülent Ersoy'la halk konserlerinde ve Seda Sayan'la çalışmaya başladı.

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          Kemal Sunal ile rol aldığı 'Şaşkın Milyoner' filmiyle büyük bir şöhret yakaladı ve ardından da kariyerinde hızla yükseldi. Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak akıllara kazındı.

        • 7

          2000'li yılların başında ABD'ye gitti ve bir süre orada yaşadı.
          1993 – 2008 yılları arasında mimar Yavuz Çolak ile evlilik yaşadı ve bir oğlu dünyaya geldi.
          2007'de 'Aşk Kapıyı Çalınca' dizisi için kamera karşısına geçen Bahar Öztan ardından Bodrum'da otel işletmeciliği yapmaya başlamıştı.

        4. kez kansere yakalandı
        4. kez kansere yakalandı

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