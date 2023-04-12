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Bahar Öztan'dan yeni fotoğraf: Her şey yolunda - Magazin haberleri

Bahar Öztan'dan yeni fotoğraf: Her şey yolunda

Geçtiğimiz haftalarda yeniden kansere yakalandığını duyuran Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan, tedavi gördüğü hastanede doktorlarla birlikte verdiği pozu paylaşarak, "Her şey yolunda" mesajı verdi

Giriş: 12.04.2023 - 11:28 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Bahar Öztan, daha önce 3 kez yakalanark uzun tedavi süreçleri sonunda yendiği kanserle yeniden mücadele etmeye başladı.

    İstanbul'daki özel bir hastanede tedavi sürecine başlayan oyuncu, "Kan sonuçlarından sonra yeniden kanserin nüksettiği ortaya çıktı. Yeniden kansere yakalandım. İnşallah yine atlatacağım" demişti.

    * Bahar Öztan'ın portresini okumak için tıklayınız

  • "HER ŞEY YOLUNDA" MESAJI

    Bahar Öztan'dan yeni fotoğraf geldi. Hastane odasında doktorlarıyla objektif karşısına geçen Bahar Öztan, bu kareyi de sosyal medya hesabından yayınladı. Neşeli haliyle dikkat çeken ünlü oyuncu; gönderisine; "Her şey yolunda" ifadelerini not düştü.

  • "BİRÇOK İNSANIN KALDIRAMAYACAĞI HASTALIKLAR GEÇİRDİM"

    Yeşilçam'ın 'Gamzeli güzel'i olarak akıllara kazınan Bahar Öztan, daha önce yaptığı açıklamada, "Birçok insanın kaldıramayacağı kadar büyük rahatsızlıklar geçirdim. Güçlü bir kadınım ve çok da güçlü durdum. Bunun yanı sıra sevenlerim ve sevdiklerim çok sağ olsunlar. Hayranlarım, dostlarım, arkadaşlarım hepsi bana dualarını eksik etmeyip çok güzel enerjiler gönderdiler. Onların sayesinde ben bugünlere geldim. Tabii ki hekimlerimizin büyük gayret ve çabalarıyla oldu, onları da unutmamak lazım" demişti.

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