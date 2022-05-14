Bahar nezlesine dikkat! Astıma neden olabilir

DHA

Alerjik rinit gelişimi için risk faktörlerini aktaran Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr.Üyesi Fuat Bulut, “Ailede alerji ve/veya astım öyküsü, anne sütü almamış olmak, pozitif alerjik deri testinin olması, hayvan ve toz akarları gibi kapalı mekan alerjenlerine maruz kalma, sigara içimi, emzirme döneminde belirgin kilo kaybı, belirgin hayvansal yağ tüketimi, sanayileşmenin artması” açıklamasında bulundu.

İLK BELİRTİ ÇOCUKLUKTA GÖRÜLÜYOR

“Mevsimsel alerjik rinitte ilk belirtiler genellikle çocukluk ve genç erişkin çağda ortaya çıkar” diyen Fuat Bulut sözlerine şöyle devam etti:

“Alerjenler burun yoluyla girdikten sonra 15-30 dakika sonra alerjik reaksiyon başlar. Daha sonra bunlara yönelik bazı kimyasal maddeleri vücut salgılar. Sonrasında ise burun mukozasında şişme, iltihap, aşırı mukus üretimi ve burun tıkanıklığı ortaya çıkar.”

BU BELİRTİLERE DİKKAT EDİN

Dr. Öğr. Üyesi Fuat Bulut mevsimsel alerjik rinit ortaya çıktığında görülen belirtiler hakkında ise şunları söyledi:

“Burun ve boğazda kaşıntı ve yanma, burun kanaması (çocuklarda sık), burun akıntısı, sık hapşırık, gözlerde sulanma, burun tıkanıklığı, kulak tıkanıklığı, baş ağrısı, halsizlik, göz altlarında şişlik, öksürüktür.”

ALERJEN ETKENİN BULUNDUĞU ORTAMDAN UZAK DURUN, GEREKİRSE MASKE TAKIN

Bahar alerjisinden korunmanın püf noktalarını aktaran Dr. Öğr. Üyesi Fuat Bulut, “Tedavide amaç etkenin bulunduğu ortamlardan uzak durulmalıdır. Bununla birlikte kullanılan tedavi tolere edilebilen ve ciddi yan etkisi olmayan bir tedavi olmalıdır. Alerjen etkenin bulunduğu ortamlardan uzak durulmalı, ancak böyle bir ortamda bulunmak gerekiyorsa maske takılmalıdır. Polenlerin olduğu mevsimlerde pencereler kapalı tutulmalıdır. Odanın hava temizliği ve nemi önemlidir. Klimanın filtresi düzenli olarak temizlenmelidir. Sigaradan uzak durulmalıdır” diye konuştu.