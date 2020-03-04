04 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - KAHRAMANMARAŞ
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Kahramanmaraş'ta şehitler için saygı duruşu- İstiklal Marşı- Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Bulut'un konuşması- Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli'nin konuşması- Öğrencilerin Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve gençliğin Ata'ya cevabını okuması- Şehitler ve harekattaki askerler için Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesi- Şehitler için hazırlanan helvanın dağıtılması
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'tan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek- Kahramanmaraş'ta öğrencilerden destekKahramanmaraş'ta ise merkez Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaoukulunda "Şehitlerimize Vefa, Askerlerimize Dua" programı düzenlendi.Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, törende, hiçbir zaman rahat bırakılmayacak bir coğrafyada yaşadıklarını söyledi.Keçeli, "Gönül ister ki hiç şehidimiz olmasın, şehide ihtiyaç olmasın ama vatan savunması, bayrak ve devlet savunması söz konusuysa bu milletin her bir ferdi aslında birer askerdir." dedi.Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Bulut ise en önemli önceliklerinden birinin hem öğrencileri geleceğe hazırlama hem de öğrencilere vatan ve bayrak sevgisini öğretmek olduğunu söyledi.Okul müdürü Akif Güldüren de yaptıkları bu etkinlikle şehitlere duyulan vefa borcunu bir nebze olsun ödemek, kıymetli ailelerinin acılarını biraz olsun hafifletmek istediklerini belirtti.Öğrenciler de Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve gençliğin Ata'ya cevabını okudu.Daha sonra şehitler ve harekattaki askerler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Okulun aile birliğince şehitler için hazırlanan helva dağıtıldı.Öte yandan Kadriye Kambur İlkokulu öğretmen ve öğrencileri ise Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Hayrat İnsani Yardım ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen "Ümmetin Yetimi İdlib Yardım Kampanyası"na destek verdi.Toplanan yardımlar, İdlib'e ulaştırılmak üzere ilgililere teslim edildi.
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