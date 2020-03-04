04 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - ERZİNCAN
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Erzincan Valiliği- Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ın açıklaması- Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'un açıklaması- Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Akın Levent'in açıklaması- İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız'ın açıklaması
Erzincan'da Bahar Kalkanı Harekatı'na destekERZİNCAN (AA) - Erzincan'da İl Genel Meclisi, belediye meclisi ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Senatosunun kararıyla, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin İdlib bölgesine yönelik gerçekleştirdiği Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verildi.Vali Ali Arslantaş, Valilik önünde düzenlenen programda gazetecilere yaptığı açıklamada, Bahar Kalkanı Harekatı'nın topyekun bir mücadele olduğunu belirterek, şunları kaydetti:"Bu mücadele, cephedeki askerlerimizin alın terini kapsadığı gibi silah, harp, araç ve gereçlerini yapan mühendislerimizin akıl terini de kapsamakta, milletimizin dualarını da kapsamaktadır. Belediye meclisinin, İl Genel Meclisinin ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü Senatosunun almış olduğu kararlarla, Bahar Kalkanı Harekatı'na vermiş oldukları destekle Erzincan'ın birlik ve beraberliği simgelenmiştir."Belediye Başkanı Bekir Aksun, harekata belediye meclisi üyeleriyle bütünlük içerisinde önerge verildiğini söyledi.Harekatın başarıyla tamamlanacağına inandıklarını ifade eden Aksun, harekata katılan Mehmetçiğe zafer temenni etti.Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Akın Levent ise masum ve mazlum yüz binlerce sivilin katledilmesine, milyonların yerlerinden ve yurtlarından edilmesine dünyanın sessiz kaldığına işaret etti.Türkiye'nin mazlum ve masumların umudu olduğunu dile getiren Levent, "Kendi yurttaşlarına acımasızca kıyan bir rejim ve onun destekçileri terör örgütleri karşısında Türkiye Cumhuriyeti Devleti en meşru haklarından biri olan kendi sınır güvenliğinin temini ve ateşkesi sağlamak üzere, insani ve vicdani sorumluluk gereği inisiyatif almak zorunda kaldı." ifadelerini kullandı.İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız da TSK'nin Suriye'nin İdlib bölgesinde bölücü terör örgütleri ve rejim güçlerine karşı, Bahar Kalkanı Harekatı başlatıldığını anımsatarak, "Harekatın ülkemiz güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridoru yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacı taşıyan Bahar Kalkanı Harekatı'nı Erzincan İl Genel Meclisi olarak yürekten destekliyor ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizle birlikte olduğumuzu duyuruyoruz." diye konuştu.
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