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Bahar Kalkanı Harekat Bölgesinde silah kazası sonucu bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bahar Kalkanı Harekat Bölgesinde silah kazası sonucu Piyade Uzman Çavuş Mehmet Sevim'in şehit olduğunu bildirdi

Giriş: 07.05.2023 - 18:39 | Güncelleme: ABONE OL
Bahar Kalkanı Harekat Bölgesinde silah kazası sonucu bir asker şehit oldu
MSB: Silah kazası sonucu bir asker şehit oldu
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AA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bahar Kalkanı Harekat Alanı Bölgesi'ndeki bir üs bölgesinde silah kazası sonucu yaralanan Uzman Çavuş Sevim'in hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğü belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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