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        Haberler Gündem Güvenlik Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde araç kazası sonucu bir asker şehit oldu - Son dakika haberleri

        Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde araç kazası sonucu bir asker şehit oldu

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde araç kazasında yaralanan Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı'nın kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 20:05 Güncelleme: 23.03.2024 - 20:16
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        Yaralanan asker şehit oldu
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        Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde araç kazası nedeniyle yaralanarak hastaneye sevk edilen Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı'nın tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

        Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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        #Abdulkadir Akıncı
        #Bahar Kalkanı Harekatı
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        #Son dakika haberler
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