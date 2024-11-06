Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? son bölümde neler oldu? Bahar 23. bölüm izle
Show TV'nin reyting rekortmeni dizi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? 23. bölümüyle dün akşam ekranlara geldi. Yaşanan gelişmelerle yine seyirciyi ekran başına kilitleyen dizinin son bölüm linki siteye yüklendi. İşte, Bahar 23. bölümde yaşananlar ve yen bölümü kesintisiz izleyebileceğiniz link...
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Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? 23. bölümüyle dün akşam ekranlara geldi. Show Tv'nin fenomen dizisi Bahar'ın son bölümünü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Bahar 23. bölüm tek parça, kesintisiz ve HD kalitesinde izleyebileceğiniz linki haberimizde paylaştık.
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BAHAR: KALBİNİ DİNLEMEYE VAR MISIN? 23. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Timur, Umay’ın velayetini almak için dava açarak Bahar’ı anneliğinden vurmaya çalışır. Köşeye sıkışan Bahar’a ihtiyaç duyduğu destek sürpriz bir şekilde gelir.
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BAHAR SON BÖLÜM ÖZETİ
Timur karşısında dimdik durmaya çalışan Bahar, hastanede Efsun’un da karıştığı bir olay yüzünden sarsılır. Evren ve Timur arasında kıyasıya devam eden başhekimlik yarışı herkesi hayrete düşürecek şekilde sonuçlanır.
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Kalbinin sesine bir kez daha kulak vermeye karar veren Bahar, düğün detaylarını konuşmak için Efsun’a davet edilir. Ancak Bahar’ı Efsun’un kapısında da bir sürpriz beklemektedir.
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BAHAR: KALBİNİ DİNLEMEYE VAR MISIN? 23. BÖLÜM İZLE
Bahar, 23. bölümüyle dün akşam 20.00'de Show TV ekranlarındaydı. Yeni bölümü aşağıdaki Show TV linkinden kesintisiz bir şekilde izleyebilirsiniz.