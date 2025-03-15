'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın, 39'uncu bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın, merakla beklenen 39. bölümünden ilk tanıtım izleyiciyle buluştu.

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İşte 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' 39. Bölüm Tanıtımı;

Tanıtımda, Bahar’ın kaza geçirdiğinin öğrenilmesiyle herkes telaş içinde kalırken Evren’le Timur, "Ameliyata kim girecek?" kavgasına tutuşuyor. Aziz Uras yaptıklarından dolayı vicdan azabı çekiyor. Evren, Bahar’ın kaza yapmasına sebep olan çocukların yakınının dediklerine sinirlenirken hastanede ona saldırıyor. Bahar, Aziz Uras’a yaşadığı hayal kırıklığını anlatırken artık kendi hayatına odaklanmaya karar verdiğini söylüyor. Yeni bölümde nasıl bir Bahar izleyeceğimiz merak konusu oluyor.

Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Deniz Akçay’ın kaleme aldığı, senaryo ekibinde Armağan Gülşahin, Gökhan Atasoy ve Murat Emir Eren’in birlikte yer aldığı, SHOW TV’de ekranlara gelen MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, İrem Kahyaoğlu ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide; Nihal Yalçın Efsun karakterine, Emre Karayel de Tolga karakterine hayat verirken, Tuğrul Tülek de konuk oyuncu olarak yer alıyor.

Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' her salı saat 20.00’de SHOW TV'de!