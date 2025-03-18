'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın, 39'uncu bölümünden 2'nci tanıtım yayınlandı

SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın, merakla beklenen 39'uncu bölümünden 2'nci tanıtım izleyiciyle buluştu.

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İşte 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' 39. Bölüm 2. Tanıtımı;

Yayınlanan tanıtımda Evren, Bahar’ın geçirdiği kaza nedeniyle büyük bir üzüntü yaşarken Timur yaptığı tüm hatalar için pişman oluyor ve yeniden başlamak için planlar yapıyor. Aziz Uras ve Seren ise bebeklerine kavuşmanın sevincini yaşarken Bahar ile bebeklerin eve dönüşü büyük bir coşkuyla karşılanıyor. Evren’in hastanenin çatısında Bahar için hazırladığı sürpriz evlilik teklifi tanıtıma damga vururken Bahar’ın vereceği cevap yeni bölüme olan merakı artırıyor.