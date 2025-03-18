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        Haberler Televizyon 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın, 39'uncu bölümünden 2'nci tanıtım yayınlandı

        'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın, 39'uncu bölümünden 2'nci tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın, 39'uncu bölümünden 2'nci tanıtım yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2025 - 00:24 Güncelleme: 18.03.2025 - 00:24
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        SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın, merakla beklenen 39'uncu bölümünden 2'nci tanıtım izleyiciyle buluştu.

        İşte 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' 39. Bölüm 2. Tanıtımı;

        Yayınlanan tanıtımda Evren, Bahar’ın geçirdiği kaza nedeniyle büyük bir üzüntü yaşarken Timur yaptığı tüm hatalar için pişman oluyor ve yeniden başlamak için planlar yapıyor. Aziz Uras ve Seren ise bebeklerine kavuşmanın sevincini yaşarken Bahar ile bebeklerin eve dönüşü büyük bir coşkuyla karşılanıyor. Evren’in hastanenin çatısında Bahar için hazırladığı sürpriz evlilik teklifi tanıtıma damga vururken Bahar’ın vereceği cevap yeni bölüme olan merakı artırıyor.

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        Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Deniz Akçay’ın kaleme aldığı, senaryo ekibinde Armağan Gülşahin, Gökhan Atasoy ve Murat Emir Eren’in birlikte yer aldığı, Show TV’de ekranlara gelen MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, İrem Kahyaoğlu ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide; Nihal Yalçın 'Efsun' karakterine, Emre Karayel de 'Tolga' karakterine hayat verirken, Tuğrul Tülek de konuk oyuncu olarak yer alıyor.

        Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' yarın akşam 20.00de SHOW TV'de!

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        #show tv
        #Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?

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