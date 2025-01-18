'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın, 32'nci bölümünden 2'nci tanıtım yayınladı

SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın, 32'nci bölümünden yeni bir tanıtım daha izleyiciyle buluştu.

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'İşte Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' 32. Bölüm 2. Tanıtım;

Tanıtımda, Aziz Uras ve Seren’in heyecanla beklenen düğün günü eğlenceli anlara sahne olurken, gecede ilginç gelişmelerin yaşanacağının ilk sinyalleri veriliyor. Bahar ve Evren’in ilişkilerinin hız kesmeden devam ettiğine tanık olduğumuz tanıtımda, Rengin ve Efsun arasında büyüyen gerilim dikkat çekerken; gerçekleri öğrenen Rengin’in neler planladığı ise büyük merak konusu oluyor.

Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Deniz Akçay’ın kaleme aldığı, senaryo ekibinin; Armağan Gülşahin, Gökhan Atasoy ve Yasemin Erturan’dan oluştuğu dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Nizam Namidar, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Devrim Kabacaoğlu ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide; Nihal Yalçın, 'Efsun' karakterine, Emre Karayel de 'Tolga' karakterine hayat veriyor.

Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' her salı saat 20.00’de SHOW TV’de!