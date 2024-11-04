'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'dan bir tanıtım daha yayınlandı

'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'dan bir tanıtım daha yayınlandı

SHOW TV’nin, MF Yapım imzalı sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın 23'üncü bölümünden heyecanı doruklara tırmandıran bir tanıtım daha yayınlandı.

Tanıtıma, Bahar ve Evren’in hastaneye el ele girip sevgili olduklarını ilan etmeleri damgasını vururken; Bahar’ın Timur’a karşı kararlı duruşu ve “Sen sevgilinle yaşarken babalık yapabiliyorsun, ben de annelik yapabilirim” sözleri dikkat çekiyor.

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Hastaneye gelen İpek (Ayta Sözeri) ile Bahar’ın karşılaşması ve sonrasında gelişen olaylar, izleyicilerin yeni bölümde hem eğlenceli hem de gerilim dolu anlara şahit olacaklarının ilk ipuçlarını veriyor. Evren ve Timur arasında süren başhekimlik yarışında heyecan tırmanırken, hangisinin yeni başhekim olacağı ise büyük merak konusu oluyor.

REKLAM Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Ayça Üzüm ve Nergiz Herdem İnce’nin kaleme aldığı, SHOW TV’de ekranlara gelen MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Elçin Afacan, Nizam Namidar, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı diziye, Nihal Yalçın da 'Efsun' karakterine hayat veriyor.

Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?', her salı saat 20.00’de SHOW TV’de!