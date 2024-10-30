BAHAR SON BÖLÜM ÖZETİ

Süreyya’nın hastaneye veda edişi Bahar’a yeni bir umut ışığı doğurur. Her şeye rağmen evlenme kararı alan Aziz Uras ve Seren, iki aileyi isteme seremonisinde bir araya getirir. Efsun, Bahar’la girdiği annelik yarışını kazanmak için strateji değiştirir.