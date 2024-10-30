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        Haberler Bilgi Magazin Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın 22. bölüm izle | Bahar son bölüm kesintisiz, tek parça, HD seyret

        Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın 22. bölüm izle: Bahar son bölümde neler oldu?

        SHOW TV'nin reyting rekortmen dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Son bölümde Aziz Uras ve Seren'in evliliğine müsaade eden Efsun'un "Her şey benim istediğim gibi olacak!" sözlerinden sonra isteme töreni esnasında yaşananlar seyirciyi ekran başına kitledi. Bir yandan oğulları için bir arada olmak zorunda kalan Bahar ve Timur'un, diğer yandan kızlarının velayeti için çetin bir savaşa girdi. Kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Bahar 22. bölüm tek parça izleme linkini haberimizde paylaştık.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2024 - 08:56 Güncelleme: 30.10.2024 - 08:56
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        • 1

          Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?, dün 22. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Son bölümde Aziz Uras ve Seren’in nişan töreni yapıldı. Efsun’un Seren’e aile yadigarı yüzüğü takması dikkat çekerken; Gülçiçek’in hazırladığı bohçayı çöpe atması, iki aile arasındaki soğuk savaşın devam edeceğinin sinyallerini verdi. İşte, Bahar 22. bölüm kesintisiz, tek parça izleyebileceğiniz SHOW TV linki...

        • 2

          BAHAR 22. BÖLÜMDE NELER OLDU?

          Bahar'ın 22. Bölümünde; Timur’un Umay’ın velayetini almak istemesi, güllerinden doğmaya niyetli Bahar’a büyük bir darbe olur. Üstüne bir de Rengin’in hamlesi Bahar’ı iyice köşeye sıkıştırır.

        • 3

          BAHAR SON BÖLÜM ÖZETİ

          Süreyya’nın hastaneye veda edişi Bahar’a yeni bir umut ışığı doğurur. Her şeye rağmen evlenme kararı alan Aziz Uras ve Seren, iki aileyi isteme seremonisinde bir araya getirir. Efsun, Bahar’la girdiği annelik yarışını kazanmak için strateji değiştirir.

        • 4

          Evren ise üvey kardeşi Cem’in başına açtığı belalarla uğraşmak zorunda kalır. Her şeyi yoluna sokmaya çalışan Bahar, kapısına gelen kötü bir sürpriz ile yüzleşmek üzeredir.

        • 5

          BAHAR 22. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE

          Bahar'ın dün akşam ekranlara gelen 22. bölümünü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler aşağıdaki SHOW TV linkinden yeni bölüme ulaşabilir.

          SHOW TV BAHAR 22. BÖLÜM TEK PARÇA KESİNTİSİZ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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