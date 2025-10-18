Habertürk
        Haberler Televizyon 'Bahar'ın yeni bölümünden ilk tanıtım yayımlandı

        'Bahar'ın yeni bölümünden ilk tanıtım yayımlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın merakla beklenen yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2025 - 00:17 Güncelleme: 18.10.2025 - 00:17
        "Maral benim kardeşim"
        SHOW TV'nin, MF Yapım imzalı sevilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın merakla beklenen yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. İzleyicisini her hafta farklı bir duyguyla baş başa bırakan dizinin yeni tanıtımında Bahar, yaşadıkları karşısında büyük bir yıkım yaşarken artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının ilk sinyalleri de veriliyor.

        'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın'ın 55. Bölüm Tanıtımı;

        Tanıtımda Bahar, Aziz Uras'ın Seren'e yaptıklarını öğrenince öfkesine hakim olamıyor. Onu sert bir şekilde uyarırken, Aziz Uras geri adım atmıyor. Şikayetini geri çekmeyen Aziz Uras, olayların sandığından çok daha büyüdüğünü fark ettiğinde ise kısa bir an duraksarken, artık her şeyin kontrolünden çıktığını anlıyor. İzleyicilerin aklında ise tek bir soru geliyor, "Seren gerçekten hapse mi girecek?" Bu sırada başka bir cephede, Çağla büyük bir şok yaşıyor. Maral’ın Harun’un kardeşi olduğunu öğrenince adeta neye uğradığını şaşırıyor. Bu beklenmedik gerçek, tüm dengeleri altüst ederken Çağla’nın bu sırrı öğrendikten sonra ne yapacağı merak konusu oluyor.

        Mehmet Can Bindal‘ın yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı’nın kaleme aldığı, SHOW TV'de ekranlara gelen MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgâr, Buğra Gülsoy, Mert Turak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Esra Ruşan, Hayal Köseoğlu Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Can Kızıltuğ, İrem Kahyaoğlu, Mert Öner ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer almaya devam ediyor.

        Hayata tutunmanın gücünü yeniden hatırlatacak olan 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?' yeni bölümüyle Salı saat 20.00'de SHOW TV'de!

        #Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?
        #show tv

