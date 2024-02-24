'Bahar'ın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

'Bahar'ın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

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Geçtiğimiz Salı ekranlara gelen bölümüyle izleyicilerden tam not alan ve reytinglerde en üst sıraya yerleşen diziden yayınlanan eğlenceli tanıtım, ortalığı kasıp kavurdu.

Sabırsızlıkla beklenen yeni bölümün tanıtımı, Demet Evgar’ın hayat verdiği Bahar karakterinin muhteşem performansıyla gündeme damgasını vurdu. Bugüne kadar kendi hayatını ikinci plana atan ve zamanla sessizleşen Bahar’ın mikrofonu eline alması, artık sesini duyurma vaktinin geldiğini gösterdi. Tanıtımda aynı hastanede çalışan Bahar, eşi Timur (Mehmet Yılmaz Ak) ve oğlu Aziz Uras’ın (Demirhan Demircioğlu) aile ilişkilerini gizlemeye çalışırken yaşadıkları trajikomik anlar dikkat çekerken; Bahar’ın yeni yolculuğunda en büyük destekçisi olan Evren’in (Buğra Gülsoy), Rengin’le (Ecem Özkaya) karşı karşıya gelmesi izleyicilerin merak duygusunu artırdı.

Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı, MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

İşte Bahar’ın 3'üncü bölüm 2'nci tanıtımı;

Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' her salı saat 20.00’de SHOW TV’de...