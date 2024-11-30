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        Haberler Televizyon 'Bahar'ın, 27'nci bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

        'Bahar'ın, 27'nci bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın, 27'nci bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2024 - 00:04 Güncelleme: 30.11.2024 - 00:04
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        SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın, 27'nci bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Tanıtımda, Umay ve Cem'in kazasından sonra hastaneye koşan aile üyeleri paniklerken; Timur'un kaza yüzünden Evren'e çıkışması, ikilinin arasındaki gerilimin giderek tırmanacağının ilk sinyallerini veriyor. Aziz Uras, "Biz dağıldık anne, sen kendini buldun biz kaybolduk" sözleriyle yaşananlardan dolayı annesini sorumlu tutarken, Bahar'ın, "Ben o sofrayı susarak ayakta tuttum" demesi dikkat çekiyor. Timur ve Efsun cephesindeki eğlenceli anlar ise izleyicilere yeni bölümde komedi unsurunun yüksek olacağının müjdesini veriyor.

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        Neslihan Yeşilyurt’un yönettiği, senaryosunu; Ayça Üzüm ile Nergiz Herdem İnce’nin kaleme aldığı, SHOW TV’de ekranlara gelen MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Nizam Namidar, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Devrim Kabacaoğlu ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide, Nihal Yalçın da 'Efsun' karakterine hayat veriyor.

        Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' her Salı saat 20.00'de SHOW TV'de!

        İşte 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın' 27. Bölüm Tanıtım;

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        #Bahar

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